Milan-Juve, la probabile formazione di Spalletti: i dubbi e l'asso nella manica

La situazione infortuni

Non si sono allenati con il resto del gruppo Yildiz, Thuram e Holm: per loro lavoro personalizzato, così come per gli infortunati Perin, Adzic, Cabal e Milik. Lo stesso vale per Vlahovic che, però, inizia a intravedere lo scollinamento, un falsopiano, più che una discesa, che potrebbe portarlo ad una convocazione contro il Verona. Per quel che riguarda Holm, “l’Alce sta bene” – come comunicato da lui stesso sui social -, ma quel sovraccarico al polpaccio destro va monitorato. Gestione dei carichi e poi, nei prossimi giorni, il responso del semaforo: verde o rosso in direzione Milano. Discorso leggermente differente per Yildiz e Thuram che erano già stati convocati con il Bologna ma che, comunque, vanno gestiti. Forzare significherebbe esporre i calciatori al rischio di un peggioramento delle loro condizioni che, certo, non sono ottimali ma nemmeno preoccupano oltremodo al momento. Tradotto: non dovrebbero esserci problemi per le convocazioni per la partita contro il Milan. Lo stesso Yildiz, al termine dell’allenamento di ieri, si è fermato con i tifosi fuori dalla Continassa, per una lunga sessione di foto e autografi. È il più acclamato e non si sottrae a questo affetto, anzi lo abbraccia, come ha abbracciato i tanti bambini della Scuola Calcio Segato Juventus Academy lì presenti...