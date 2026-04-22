Juve verso il Milan: David super gol in allenamento, Mangiapoco para tutto! Yildiz e altri due...

Dopo il giorno di riposo concesso ieri da Luciano Spalletti , quest'oggi la Juve ha ripreso a lavorare alla Continassa . È partito il conto alla rovescia per il big match di domenica contro il Milan , che potrebbe permettere ai bianconeri, in caso di vittoria, di agganciare proprio la squadra di Massimiliano Allegri. Ancora alcune situazioni da tenere d'occhio in casa Juventus per quel che riguarda gli acciaccati: c'è chi, anche oggi, ha lavorato a parte . Tra questi Kenan Yildiz , che resta il più grande dubbio del tecnico bianconero in vista di domenica .

Juve, verso il Milan: differenziato per Yildiz e altri due

Seduta di allenamento per la Juve sotto lo sguardo vigile di mister Spalletti. Ancora lavoro differenziato per Yildiz, Holm e Thuram: i tre hanno lavorato a parte insieme agli altri giocatori che al momento sono infortunati e che stanno recuperando, come Vlahovic e Milik. Si mantiene dunque alta l'attenzione circa le loro condizioni: per quanto riguarda Yildiz, il 10 bianconero è sceso in campo negli ultimi 20' della gara col Bologna, e la sensazione è che per una gara cruciale come quella contro il Milan il minutaggio possa sensibilmente aumentare. Ma lo stato dei tre giocatori in questione verrà monitorato giornalmente, per poi valutarne le condizioni a ridosso del match di San Siro.

David super gol, Mangiapoco para tutto

Come testimoniato da un video social pubblicato dai canali ufficiali della Juve, l'allenamento odierno ha visto anche la consueta partitella. Alta intensità da parte dei giocatori bianconeri: Zhegrova prova a mettersi in mostra, ma a risaltare è sicuramente David. L'attaccante, tornato al gol nell'ultimo match di campionato e rilanciatosi in ottica permanenza a Torino, riceve applausi e complimenti dai compagni dopo la bellissima rete messa a segno in partitella: controlla la palla, prende la mira e con uno splendido destro a giro sul secondo palo infila la sfera all'incrocio.

A farsi notare non è solo il canadese, ma anche il giovane portiere Stefano Mangiapoco. Classe 2004, estremo difensore della Next Gen (qualificatasi ai prossimi playoff di Serie C), Mangiapoco è stato aggregato al gruppo visto l'infortunio di Perin: per lui già ad ottobre ci fu la convocazione in prima squadra. Nell'allenamento di stamattina ha parato praticamente ogni tiro arrivato dalle sue parti: nella clip social si nota come il portiere prima respinge il siluro di Locatelli, poi con la punta delle dita evita che il bellissimo tiro a giro di Boga termini in rete. Insomma, un altro calciatore proveniente dal settore giovanile bianconero da tenere d'occhio.

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