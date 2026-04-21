Cessione David, Spalletti frena! Juve tra plusvalenza e rilancio: con Vlahovic è più... facile

TORINO - Certo che non basta un gol per far svoltare una stagione, per ribaltare un giudizio, per cancellare i dubbi. Soprattutto se uno di mestiere fa il centravanti e lo fa nella Juventus, luogo giudicante come altri mai. E però... Però la partita contro il Bologna ha effettivamente proiettato una luce con meno ombre intorno alla sagoma di Jonathan David, uno dei giocatori più discussi e stranianti di questa stagione bianconera. Perché è evidente che sul canadese gravassero aspettative ben maggiori di quelle a cui ha risposto con i sei gol in campionato e i due in Champions League. Pochi, troppo pochi soprattutto a confronto di quelli sbagliati e della fatica a entrare nei meccanismi del gruppo, prima ancora che del gioco bianconero.