Holm subito pupillo di Spalletti, il Milan-Juve di Vlahovic, stagione finita per due e Adzic fuori dai radar

A Spalletti piace molto Emil Holm e i motivi si sono visti chiaramente anche nel primo tempo in cui la Juventus ha schiacciato il Bologna: lo svedese, il cui cartellino è di proprietà proprio dei rossoblù e che a Torino è in prestito, ha fraseggiato con Conceicao e Kalulu da quella parte del campo spingendo con continuità e prendendo anche in pieno una clamorosa traversa. Quindi, su due piedi, è sembrato sorprendente il cambio effettuato dall’allenatore di Certaldo: il sospetto che non si trattasse di una scelta tecnica bensì di una sostituzione legata a problemi fisici è emerso quasi subito, confermato dalle notizie arrivate a fine partita dal club. Un fastidio al polpaccio per Holm che ieri mattina ha effettuato degli approfondimenti strumentali che hanno escluso lesioni muscolari. Si tratta di un semplice sovraccarico che verrà gestito giorno per giorno in accordo tra staff tecnico e medico: il laterale svedese non è dunque da escludere dai possibili convocati per la delicata trasferta di San Siro contro il Milan, però il polpaccio è sempre un punto da gestire con prudenza e pazienza. Anche perché Holm non è nuovo a questo tipo di infortuni: finora Spalletti non è riuscito a utilizzarlo con la continuità che avrebbe desiderato, tuttavia, nelle occasioni in cui è stato in campo, il terzino ha dimostrato di poter essere più utile al sistema bianconero rispetto a Joao Mario. Poi se ne riparlerà tra qualche settimana, quando si accenderà il mercato: nel frattempo Lucio fa la conta per San Siro, elenco di cui quasi certamente non farà parte Dusan Vlahovic.
Verso Milan-Juve: Vlahovic in tribuna?
Anche il serbo ha un problema muscolare: lesione di basso grado al soleo che va gestita e pesata di giorno in giorno. Vlahovic ha saltato in stagione più partite di quante ne abbia giocate e non scende in campo da titolare dal 29 novembre, dal match dello Stadium vinto contro il Cagliari. Poi Dusan è ricomparso con il Sassuolo per una manciata di minuti prima di fermarsi di nuovo: anche per tali questioni, le trattative per il rinnovo di contratto si sono arrestate, come confermato di recente dall’ad Comolli.
A ronzare attorno al serbo c’è sempre il Milan, che però quasi certamente non avrà occasione di vedere da vicino a San Siro domenica: anche se Dusan dovesse farcela a rientrare nella lista dei convocati - tutto da vedere perché è più probabile il rientro in casa con il Verona - resterebbe ora come ora difficile ipotizzarne un utilizzo, anche a mezzo servizio. Spalletti non recupererà gli altri infortunati di lungo corso: la stagione di Cabal è già terminata, così come quella di Milik. E Adzic ne avrà ancora per un po’ a causa di un problema alla caviglia, ma era già da prima sparito dai radar nelle scelte dell’allenatore bianconero.
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