Holm subito pupillo di Spalletti, il Milan-Juve di Vlahovic, stagione finita per due e Adzic fuori dai radar

A Spalletti piace molto Emil Holm e i motivi si sono visti chiaramente anche nel primo tempo in cui la Juventus ha schiacciato il Bologna: lo svedese, il cui cartellino è di proprietà proprio dei rossoblù e che a Torino è in prestito, ha fraseggiato con Conceicao e Kalulu da quella parte del campo spingendo con continuità e prendendo anche in pieno una clamorosa traversa. Quindi, su due piedi, è sembrato sorprendente il cambio effettuato dall’allenatore di Certaldo: il sospetto che non si trattasse di una scelta tecnica bensì di una sostituzione legata a problemi fisici è emerso quasi subito, confermato dalle notizie arrivate a fine partita dal club. Un fastidio al polpaccio per Holm che ieri mattina ha effettuato degli approfondimenti strumentali che hanno escluso lesioni muscolari. Si tratta di un semplice sovraccarico che verrà gestito giorno per giorno in accordo tra staff tecnico e medico: il laterale svedese non è dunque da escludere dai possibili convocati per la delicata trasferta di San Siro contro il Milan, però il polpaccio è sempre un punto da gestire con prudenza e pazienza. Anche perché Holm non è nuovo a questo tipo di infortuni: finora Spalletti non è riuscito a utilizzarlo con la continuità che avrebbe desiderato, tuttavia, nelle occasioni in cui è stato in campo, il terzino ha dimostrato di poter essere più utile al sistema bianconero rispetto a Joao Mario. Poi se ne riparlerà tra qualche settimana, quando si accenderà il mercato: nel frattempo Lucio fa la conta per San Siro, elenco di cui quasi certamente non farà parte Dusan Vlahovic.