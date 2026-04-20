Juve a lavoro, come sta Holm: le condizioni dell'esterno verso la sfida col Milan

Una Juve sorridente si è ritrovata alla Continassa . I bianconeri dopo l'ottima prova contro il Bologna all'Allianz Stadium hanno distaccato Como e Roma, ora a cinque lunghezze, e si sono avvicinati alla coppia Milan-Napoli, distanti solo tre punti. L'obiettivo quarto posto resta sempre prioritario e fisso nella testa di tutti, ma la prossima sfida a San Siro contro i rossoneri potrebbe portare la Vecchia Signora a pari punti con la squadra di Allegri, impensabile fino a qualche settimana fa. "Dobbiamo pensare a noi stessi" questo è il mantra dei giocatori, che in queste ultime cinque partite devono raggiungere il traguardo Europeo. Intanto sono arrivate buone notizie anche da Holm.

L'allenamento Juve e le condizioni di Holm

Holm ha lasciato il campo all’intervallo della sfida contro il Bologna a causa di un lieve fastidio al polpaccio, lo stesso che lo aveva tenuto a lungo fuori. Una scelta prudenziale da parte di Spalletti, che ha preferito non correre rischi sostituendolo già dopo i primi 45 minuti, nonostante l'ottima partita dello svedese. A rassicurare tutti, però, è stato lo stesso esterno svedese: attraverso un messaggio pubblicato sulle story Instagram, l'esterno ha chiarito di stare bene e di non avere alcun problema fisico.

"L'alce sta bene" ha scritto, allegando una foto del match. Resta ora da capire se verrà confermato tra i titolari nella prossima sfida contro il Milan o se Spalletti ritornerà al 4-2-3-1. Intanto la squadra è già mentalizzata al prossimo big match. Chi ha giocato ieri ha svolto solo un lavoro di scarico. Il gruppo è coeso e sta bene, come si è potuto notare anche dall'esultanza condivisa dopo il gol di Thuram. Tutte buone sensazioni per mettere un altro mattoncino verso la Champions.

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE