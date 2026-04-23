Anticipi e posticipi Serie A: quando si gioca Lecce-Juve, Milan-Atalanta, Napoli-Bologna, Como, Roma

La lotta Champions continua, può agguerrita che mai. La Juve è al momento quarta con 63 punti e ha 5 punti di vantaggio su Como e Roma ferme a 58. La squadra di Spalletti, però, può anche sperare di migliorare la propria posizione visto che Napoli e Milan sono a quota 66 punti, soltanto 3 in più della Vecchia Signora. Per questo i bianconeri vogliono continuare a vincere e chiudere al meglio la stagione, a partire dallo scontro diretto con i rossoneri di Allegri in programma domenica 26 aprile alle 20:45 (ecco l'arbitro dell'incontro). In attesa di scoprire il risultato, però, la Lega Serie A ha reso noti anche gli anticipi e posticipi della terzultima giornata di campionato.