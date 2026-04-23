Anticipi e posticipi Serie A: quando si gioca Lecce-Juve, Milan-Atalanta, Napoli-Bologna, Como, Roma

La lotta Champions continua, può agguerrita che mai. La Juve è al momento quarta con 63 punti e ha 5 punti di vantaggio su Como e Roma ferme a 58. La squadra di Spalletti, però, può anche sperare di migliorare la propria posizione visto che Napoli e Milan sono a quota 66 punti, soltanto 3 in più della Vecchia Signora. Per questo i bianconeri vogliono continuare a vincere e chiudere al meglio la stagione, a partire dallo scontro diretto con i rossoneri di Allegri in programma domenica 26 aprile alle 20:45 (ecco l'arbitro dell'incontro). In attesa di scoprire il risultato, però, la Lega Serie A ha reso noti anche gli anticipi e posticipi della terzultima giornata di campionato.
Data e orario di Lecce-Juve
Nella trentaseiesima giornata di Serie A la Juve scenderà in campo contro il Lecce al Via del Mare. L'incontro avrà luogo sabato 9 maggio alle ore 20:45 e sarà visibile sia su Dazn che su Sky. Per la squadra di Spalletti sarà una sfida alla portata ma da non sottovalutare, visto che all'andata il risultato è stato di 1-1, con David che ha sbagliato un rigore in maniera clamorosa. Domenica 10 maggio, invece, sarà il turno di Verona-Como (12:30), Parma-Roma (18:00) e Milan-Atalanta (20:45), mentre Napoli-Bologna verrà giocata lunedì 11 maggio alle 20:45.
Il calendario della Juve: 5 partite al termine
Da qui al termine della stagione la Juve deve ancora affrontare cinque partite, tutte di grandissima importanza. Il calendario bianconero.
- Milan-Juventus, domenica 26 aprile ore 20:45
- Juventus-Verona, domenica 3 maggio ore 18:00
- Lecce-Juventus, sabato 9 maggio ore 20:45
- Juventus-Fiorentina (giorno e orario ancora da definire)
- Torino-Juventus (giorno e orario ancora da definire)
Anticipi e posticipi della trentaseiesima giornata
Di seguito, ecco tutti gli anticipi e i posticipi della trentaseiesima giornata di Serie A:
- Torino-Sassuolo, venerdì 8 Maggio ore 20:45
- Cagliari-Udinese, sabato 9 Maggio ore 15:00
- Lazio-Inter, sabato 9 Maggio ore 18:00
- Lecce-Juventus, sabato 9 Maggio ora 20:45
- Verona-Como, domenica 10 maggio ore 12:30
- Cremonse-Pisa, domenica 10 maggio ore 15:00
- Fiorentina-Genoa, domenica 10 maggio ore 15:00
- Parma-Roma, domenica 10 maggio ore 18:00
- Milan-Atalanta, domenica 10 maggio ore 20:45
- Napoli-Bologna, lunedì 11 maggio ore 20:45
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La lotta Champions continua, può agguerrita che mai. La Juve è al momento quarta con 63 punti e ha 5 punti di vantaggio su Como e Roma ferme a 58. La squadra di Spalletti, però, può anche sperare di migliorare la propria posizione visto che Napoli e Milan sono a quota 66 punti, soltanto 3 in più della Vecchia Signora. Per questo i bianconeri vogliono continuare a vincere e chiudere al meglio la stagione, a partire dallo scontro diretto con i rossoneri di Allegri in programma domenica 26 aprile alle 20:45 (ecco l'arbitro dell'incontro). In attesa di scoprire il risultato, però, la Lega Serie A ha reso noti anche gli anticipi e posticipi della terzultima giornata di campionato.
Data e orario di Lecce-Juve
Nella trentaseiesima giornata di Serie A la Juve scenderà in campo contro il Lecce al Via del Mare. L'incontro avrà luogo sabato 9 maggio alle ore 20:45 e sarà visibile sia su Dazn che su Sky. Per la squadra di Spalletti sarà una sfida alla portata ma da non sottovalutare, visto che all'andata il risultato è stato di 1-1, con David che ha sbagliato un rigore in maniera clamorosa. Domenica 10 maggio, invece, sarà il turno di Verona-Como (12:30), Parma-Roma (18:00) e Milan-Atalanta (20:45), mentre Napoli-Bologna verrà giocata lunedì 11 maggio alle 20:45.
Il calendario della Juve: 5 partite al termine
Da qui al termine della stagione la Juve deve ancora affrontare cinque partite, tutte di grandissima importanza. Il calendario bianconero.
- Milan-Juventus, domenica 26 aprile ore 20:45
- Juventus-Verona, domenica 3 maggio ore 18:00
- Lecce-Juventus, sabato 9 maggio ore 20:45
- Juventus-Fiorentina (giorno e orario ancora da definire)
- Torino-Juventus (giorno e orario ancora da definire)