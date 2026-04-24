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Riecco Vlahovic, come sta Yildiz: tutte le novità Juve in vista del Milan

I bianconeri si preparano al big match di San Siro: ultime ore decisive per capire chi convocherà Spalletti
2 min
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Juventus

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Sotto l'attenta guida di Luciano Spalletti, la Juventus alla Continassa sta preparando il big match di campionato contro il Milan che si disputerà a San Siro domenica alle 20:45. Ma dall'infermeria bianconera cosa trapela di nuovo? Vlahovic è tornato ad allenarsi parzialmente in gruppo, un passo fondamentale verso il rientro che non sembra più così tanto distante: solo domani si saprà se il serbo sarà convocato o meno per la trasferta di Milano. Sono invece rientrati saldamente in gruppo Adzic, Holm, Thuram e Perin che si erano allenati a parte nei giorni scorsi, causa problemi fisici personali.

La situazione di Yildiz

Per colpa di una tendinopatia rotulea al ginocchio, Kenan Yildiz è ancora costretto ad allenarsi a parte. Anche oggi il turco è stato costretto ad allenarsi in parte così come già successo nelle sedute che hanno preparato la sfida contro il Bologna. Riguardo a Spalletti, non ci sarà la classica conferenza stampa pregara del tecnico: a presentare la sfida contro il Milan sarà Bremer sabato alle ore 14:30.

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