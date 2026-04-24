Riecco Vlahovic, come sta Yildiz: tutte le novità Juve in vista del Milan

Sotto l'attenta guida di Luciano Spalletti, la Juventus alla Continassa sta preparando il big match di campionato contro il Milan che si disputerà a San Siro domenica alle 20:45. Ma dall'infermeria bianconera cosa trapela di nuovo? Vlahovic è tornato ad allenarsi parzialmente in gruppo, un passo fondamentale verso il rientro che non sembra più così tanto distante: solo domani si saprà se il serbo sarà convocato o meno per la trasferta di Milano. Sono invece rientrati saldamente in gruppo Adzic, Holm, Thuram e Perin che si erano allenati a parte nei giorni scorsi, causa problemi fisici personali.
La situazione di Yildiz
Per colpa di una tendinopatia rotulea al ginocchio, Kenan Yildiz è ancora costretto ad allenarsi a parte. Anche oggi il turco è stato costretto ad allenarsi in parte così come già successo nelle sedute che hanno preparato la sfida contro il Bologna. Riguardo a Spalletti, non ci sarà la classica conferenza stampa pregara del tecnico: a presentare la sfida contro il Milan sarà Bremer sabato alle ore 14:30.