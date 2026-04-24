Riecco Vlahovic, come sta Yildiz: tutte le novità Juve in vista del Milan

Sotto l'attenta guida di Luciano Spalletti, la Juventus alla Continassa sta preparando il big match di campionato contro il Milan che si disputerà a San Siro domenica alle 20:45. Ma dall'infermeria bianconera cosa trapela di nuovo? Vlahovic è tornato ad allenarsi parzialmente in gruppo, un passo fondamentale verso il rientro che non sembra più così tanto distante: solo domani si saprà se il serbo sarà convocato o meno per la trasferta di Milano. Sono invece rientrati saldamente in gruppo Adzic, Holm, Thuram e Perin che si erano allenati a parte nei giorni scorsi, causa problemi fisici personali.