De Sciglio, ricordi Juve: “Vlahovic non era sereno. Ronaldo? Così una volta sola”

117 presenze con la maglia della Juve , condite da 2 gol e 4 assist: Mattia De Sciglio ha vestito per tanti anni la maglia bianconera e ora è svincolato ma non è ancora pronto per dire addio al calcio giocato. Intervenuto durante il vodcast Sky Calcio Unplugged, il classe 1992 ha rivelato: " Mi piacerebbe fare un'altra esperienza all'estero , per far vivere una nuova esperienza a mia moglie e alle mie bimbe piccole. A Lione è stato bellissimo, il campionato era molto divertente. Oggi faccio fatica a vedere le partite perché soffro".

Verso Milan-Juve: "Sarà una partita super tirata"

Per De Sciglio la sfida tra Milan e Juve in programma domenica sera sarà una sfida particolarmente sentita visto che sono le due squadre per cui ha giocato la gran parte della sua carriera: "Sarà una partita super tirata, anche se non ci fosse in gioco un posto Champions sarebbe comunque sentita come partita. A maggior ragione per la posta che c'è in palio. Si studieranno all'inizio e dovranno capire chi farà il primo passo. A livello di risultati il Milan è stato più continuo fin da subito, la Juve non è partita benissimo. A livello di gioco sono diverse, Allegri cura molto la fase difensiva mentre Spalletti fa scambiare di più le posizioni in campo e il modulo è diverso. Difficile dire chi sta facendo la stagione migliore".

"Tornare al Milan o alla Juve?"

Ma se De Sciglio dovesse decidere se tornare a vestire la maglia rossonera o quella bianconera, cosa sceglierebbe? "Molto difficile - ha ammesso -, è difficile dire in quale delle due mi piacerebbe giocare. Il Milan lotta per il secondo posto in classifica, Allegri con il suo gioco pragmatico riesce spesso a portare a casa il risultato. Anche in questa stagione è riuscito a portare a casa diverse vittorie importanti, anche sofferte. La Juve ha fatto un salto di qualità incredibile da quando è arrivato Spalletti. Giocare con lui mi incuriosisce molto, anche per provare qualcosa di nuovo e avere richieste diverse".