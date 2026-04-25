Manca sempre meno all'inizio del big match di Serie A tra Milan e Juventus , in programma domenica 26 aprile alle 20:45. L'obiettivo, come sottolineato anche da Bremer in conferenza stampa , è chiaro: vincere e avvicinarsi così all'aritmetica certezza di un posto nella prossima Champions League. Alla vigilia del match la squadra di Spalletti è scesa in campo alla Continassa per allenarsi e per l'allenatore bianconero arrivano tante buone notizie. Yildiz e Vlahovic, infatti, sono tornati ad allenarsi completamente in gruppo e sono quindi a disposizione per la partita contro i rossoneri.

Juve, le ultime novità su Yildiz e Vlahovic

Yildiz e Vlahovic sono finalmente tornati ad allenarsi in gruppo. Per Spalletti sono due ottime notizie, visto che li potrà avere a disposizione per l'importante match contro la squadra di Allegri. Se il serbo, reduce da un lungo stop, sembra destinato ad andare in panchina, è più delicata la situazione di Yildiz. Il turco, infatti, sta bene e starà quindi al tecnico bianconere decidere se farlo partire titolare dal primo minuto o invece farlo subentrare a partita in corso.

Buone notizie anche per Thuram e Holm

Nel frattempo, Spalletti ha recuperato anche Thuram e Holm. Il francese è totalmente recuperato e sarà quindi titolare a centrocampo al fianco di Locatelli (la probabile formazione e dove vederla). Per quanto riguarda l'ex Bologna, invece, nonostante le ultime buone prestazioni, l'impressione è che sia destinato ad andare in panchina. Nella sua posizione, infatti, giocherà un titolarissimo come McKennie, ormai imprescindibile negli schemi bianconeri. Per Holm, quindi, magari potrebbe esserci spazio nel secondo tempo.

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