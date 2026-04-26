Juve, i convocati per il Milan: Spalletti ne recupera tre, la decisione su Yildiz e Thuram

Sono in tutto 23 i calciatori a disposizione della Juventus di Luciano Spalletti per i l big match di questa sera contro il Milan . I bianconeri a San Siro proveranno ad agganciare in classifica la squadra dell'ex Massimiliano Allegri : sono 3, ad ora, i punti che li separano. Una sfida per la quale Spalletti potrà contare su tre ritorni importanti nella lista dei convocati. Il tecnico potrà fare inoltre affidamento sia su Thuram che su Yildiz , nonostante i due siano stati alle prese con alcuni fastidi.

Juve, i convocati di Spalletti per il Milan

La Juve ritrova tra i giocatori disponibili tre elementi: si tratta di Perin, Vlahovic e Adzic. I primi due si erano fatti male a margine della gara con il Genoa: il portiere, inizialmente in campo, era stato costretto a chiedere il cambio lasciando il posto a Di Gregorio; l'attaccante invece aveva accusato un problema al polaccio sinistro durante il riscaldamento, lasciando dunque il terreno di gioco anzitempo. Torna disponibile anche Adzic: il montenegrino si era infortunato alla caviglia destra durante l'ultima finestra nazionali con la sua U21. Di seguito la lista dei convocati.

PORTIERI: 1 Perin, 16 Di Gregorio, 23 Pinsoglio;

DIFENSORI: 2 Holm, 3 Bremer, 4 Gatti, 6 Kelly, 15 Kalulu, 27 Cambiaso;

CENTROCAMPISTI: 5 Locatelli, 8 Koopmeiners, 17 Adzic, 18 Kostic, 19 Thuram, 21 Miretti, 22 McKennie;

ATTACCANTI: 7 Conceicao, 9 Vlahovic, 10 Yildiz, 11 Zhegrova, 13 Boga, 20 Openda, 30 David.

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