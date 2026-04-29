Perin e la mentalità Juve: "Qui è un altro sport, se non hai carisma ti risucchia e sputa fuori"

"Giocare nella Juventus è un altro sport, perché ogni pallone ha un peso specifico differente". In un'intervista concessa a Speaker from iHeart, nel corso del terzo episodio della serie WSA Confidential, Mattia Perin ha parlato della famigerata 'mentalità' bianconera: "Quando entri alla Continassa respiri proprio un'esigenza di vittoria che è folle. Io sono stato fortunato perché sono arrivato con Chiellini, Bonucci, Barzagli, dei totem... e se guardi loro, per osmosi, respiri cosa portare agli altri".