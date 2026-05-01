"Criticano dal water, tu... McKennie coperto di fango e l'idolo mai nominato": Yildiz a tutta Juve

McKennie, il Mondiale e i social

I due si incontreranno da avversari al Mondiale, ma "non abbiamo fatto nessuna scommessa insieme". Tornando a parlare delle sue responsabilità in campo, Kenan parla della sua posizione preferita: "Voglio essere libero in campo. Stare tra la sinistra e avere la possibilità di entrare al centro, ma più verso il lato sinistro". Un altro aspetto fondamentale è quello mentale: "Quando sei in campo capita di pensare "Non voglio fare errori perché poi gli altri diranno qualcosa". Ma personalmente questa è una cosa che non faccio da tanto tempo. Cerco di evitare Instagram e TikTok, perché escono in giro solo le cose negative. In questo mondo la gente può commentare quello che vuole. Magari sono seduti sul water e parlano male di te... e tu la prendi male. Quindi non voglio concentrarmi troppo sui social media e fare semplicemente le mie cose perché io so cosa è il meglio, nessun altro lo sa".