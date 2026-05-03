Juve Primavera, altra beffa finale! Il Frosinone fa 1-1 nel recupero ma non evita la retrocessione

Juve in controllo e in vantaggio

La gara prende il via ed è subito la squadra bianconera a tenere il pallino del gioco, facendosi vedere in avanti prima con Durmisi e poi con Vallana, ma senza creare problemi concreti. All'11' la svolta: cross di Merola, Pelosi anticipa Durmisi ma con il suo intervento infila involontariamente la palla nella propria porta, mandando in vantaggio la Juve. I ragazzi di Padoin continuano a spingere, tentando di trovare il raddoppio con Elimoghale e soprattutto con Keutgen, che da due passi incredibilmente sbaglia non trovando la porta. Finisce il primo tempo, ma la ripresa prosegue sulla stessa linea con la Juve in controllo (nonostante un buon tentativo al 47' con Cichero, bravo e reattivo Huli).

Gol beffa nel recupero

I ritmi calano e la gara sembra scivolare verso la fine, con i bianconeri che un paio di volte si affacciano pericolosamente verso l'area avversaria. Ma nel finale la reazione del Frosinone: prima la pericolosa conclusione ancora con Cichero, che trova nuovamente Huli a dirgli di no. In pieno recupero il gol dell'1-1: al 94' inserimento di Pelosi che con una conclusione al volo batte il portiere bianconero e chiude la gara sul pari. Un risultato che non salva comunque i ciociari, adesso aritmeticamente retrocessi in Primavera 2. Ridotte al lumicino le speranze playoff per la Juve a due giornate dal termine della regular season.

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE