Locatelli, oltre il danno la beffa: la decisione del Giudice Sportivo dopo Juve-Verona e tutti i provvedimenti

Arrivano i provvedimenti disciplinari dopo l’ultima giornata di campionato di Serie A . Il giudice sportivo ha reso note le decisioni relative ai tesserati coinvolti negli episodi più rilevanti del turno appena concluso. In particolare, sono quattro i calciatori fermati, tutti con una squalifica di un turno. Si tratta di stop che incideranno sulle scelte tecniche delle rispettive squadre nella prossima giornata. Oltre ai giocatori, è stato sanzionato anche Sogliano dopo l'espulsione in Juve-Verona , dove sono stati presi provvedimenti anche per Locatelli .

I quattro calciatori squalificati e il provvedimento per Locatelli

Il giudice sportivo Gerardo Mastrandrea ha disposto la squalifica di quattro giocatori al termine della 35ª giornata di Serie A. Tutti dovranno scontare un turno di stop, saltando così il prossimo impegno di campionato. Tra i nomi spicca quello di Tomori, difensore del Milan. Insieme a lui è stato fermato Fadera, esterno del Sassuolo. Stop anche per Kabasele, dell’Udinese Calcio. Completa l’elenco Jacobo Ramon del Como. Tutti e quattro sono stati sanzionati per episodi avvenuti durante l’ultimo turno di campionato. Entrano inoltre nella lista dei diffidati diversi giocatori: Caracciolo del Pisa, Gagliardini dell’Hellas Verona, Adopo del Cagliari, Pierotti del Lecce, Politano del Napoli, Nuno Tavares della Lazio, Volpato del Sassuolo e Locatelli della Juventus.

Proprio il capitano bianconero è stato inoltre sanzionato con un’ammenda di 2.000 euro e diffidato (nona sanzione) per "avere simulato di essere stato sottoposto a intervento falloso in area di rigore avversaria". Dai replay, però, l'ammonizione per simulazione è sembrata eccessiva visto che il tocco con l'avversario c'è stato e lo stesso giocatore non ha chiesto il rigore.

Squalifica per Sogliano dopo Juventus-Verona

Non solo calciatori: tra i provvedimenti figura anche la sanzione a carico di un dirigente. Il direttore sportivo del Verona, Sean Sogliano, è stato infatti fermato per due turni. La decisione arriva in seguito a quanto accaduto durante la sfida contro la Juventus. L’episodio contestato si è verificato al 51’ del secondo tempo, in un momento particolarmente teso del match. Secondo quanto riportato nel comunicato ufficiale, il dirigente avrebbe protestato in modo eccessivo nei confronti degli arbitri. Il comportamento è stato ritenuto non conforme al regolamento. La motivazione della sanzione è chiara: "per avere, al 51' del secondo tempo, rivolto espressioni irriguardose nei confronti degli Ufficiali di gara, per avere, inoltre, all'atto del provvedimento di espulsione, reiterato tale atteggiamento". Atteggiamento poi confermato anche al termine del match con le parole in Tv dello stesso dirigente.

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