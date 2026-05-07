Il vero Yildiz è pronto per il Lecce: lui forma il trio che trascina la Juve

Bentornata normalità. Un’amica preziosa e indispensabile anche per le personalità più eclettiche e fantasiose. Come quella di Kenan Yildiz , ben contento di essersi messo alle spalle un aprile nero e frustrante , trascorso a contare i fitti della tendinopatia rotulea e a gestire una caviglia che, a ridosso del match col Verona, ha iniziato - improvvisamente - a fare i capricci. Una vera e propria via crucis per lui, come per Spalletti , costretto a centellinarne l’impiego per evitare che quei fastidi cronici si trasformassero in blackout ben più preoccupanti. Ma questa - dicevamo - per il turco altro non è che una settimana zero, dal momento che avrà modo di preparare la sfida contro il Lecce con la testa rivolta solo e soltanto verso il campo.

Yildiz torna al 100%

Niente più esami di controllo, terapie o riposi concordati con lo staff medico bianconero: per la prima volta dopo tanto tempo Kenan - nella ripresa degli allenamenti di ieri - è tornato a respirare la routine della Continassa. Quella vera, fatta di campo e sudore spontaneo, senza il contributo - ingombrante - di fisioterapisti o preparatori chiamati a dettare i ritmi delle sue sgasate. Una ventata di ottimismo quantomai necessaria per digerire al meglio le scorie del pari col Verona e proiettarsi alla prossima trasferta con un filo di ottimismo in più. Ma soprattutto, per Spalletti, con la consapevolezza di poter contare nuovamente sulla miglior versione del suo fantasista, e non più la timida e acciaccata controfigura dell’ultima prova all’Allianz Stadium. Lì Yildiz aveva scelto di stringere i denti pur di esserci. Anche se questo avrebbe comportato un razionamento copioso sul piano degli spunti offensivi.

Il trio che trascina la Juve

Non a caso, la Juve lo ha cercato poco, prediligendo gli affondi sulla corsia opposta (quella di Conceiçao) e lasciando che fosse Cambiaso a sganciarsi qualche metro più in là, seppur con scarsi risultati. E le ragioni, in questo senso, rispondono in gran parte anche alle condizioni non ottimali degli altri due trascinatori bianconeri: Khephren Thuram e Weston McKennie. Il primo - come Kenan - è sceso in campo al netto dei fastidi al ginocchio destro che l’avevano costretto a lavorare a parte nel corso della settimana; il secondo, invece, è parso semplicemente a corto di fiato. O meglio: non brillante come al solito sul piano dell’intensità. E se si considera che tra gol e assist, questo trio ha in dote il 58% del bottino realizzato stagionale della Juventus, il gioco è bello che fatto.

Snodo cruciale in ottica Champions

Ma le condizioni del francese - ieri in gruppo con il resto dei compagni - migliorano di giorno in giorno, e c’è fiducia perché possa essere anche lui al meglio per la gara con il Lecce. Uno snodo cruciale in ottica Champions: esaurito il match point della scorsa settimana, per i bianconeri il margine di errore rasenta ora lo zero più totale. Il Como, dietro di tre punti, ha davanti un calendario abbordabilissimo, e la Roma (a meno uno) è tornata a far paura. Avanti tutta, dunque, con i fedelissimi di Spalletti, a cominciare dallo stesso Yildiz, voglioso e famelico alla luce del suo digiuno realizzativo: il turco non va in gol dal 21 marzo, e non è mai rimasto a secco per più di 5 match consecutivi. Passando poi per il trio difensivo, composto da Kalulu, Bremer e Kelly. Nessun cambio nemmeno da centrocampo in su, dove dovremmo rivedere McKennie, Locatelli, Thuram e Cambiaso. Al fianco di Kenan, riecco Chico: spetterà a loro due il compito di innescare uno tra Vlahovic e David. Le condizioni fisiche del serbo - decisivo e in palla nel secondo tempo del match col Verona - ispirano fiducia. Non è infatti da escludere che Spalletti possa riproporlo titolare al centro dell’attacco, a distanza di 162 giorni dall’ultima volta.

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