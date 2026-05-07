"Juve? No, meglio se ti ritiri": il consiglio... spassionato di Szczesny a Lewandowski

Come al solito senza peli sulla lingua. Wojciech Szczesny , a pochi giorni dal Clasico contro il Real Madrid che potrebbe consegnare matematicamente la Liga al suo Barcellona , ha parlato del suo futuro ma anche di quello del suo connazionale Robert Lewandowski . L'attaccante polacco in forza ai blaugrana è accostato alla Juventus in vista della prossima sessione di calciomercato . E così Tek, interpellato sulla possibilità di vedere il centravanti con la sua ex squadra, ha risposto a modo suo.

"Lewandowski alla Juve? Gli consiglio di..."

Ai microfoni di Eleven Sports Polonia gli viene chiesto se abbia consigliata a Lewandowski di andare alla Juve: “Se dovessi dargli un consiglio basandomi sulla mia esperienza, gli consiglierei di ritirarsi perché poi arriverebbero le offerte migliori”. Una battuta nata dal fatto che il portiere aveva deciso di ritirarsi dal calcio giocato una volta lasciata la Juventus, per poi accettare qualche tempo dopo l'offerta del Barcellona, che aveva un'emergenza tra i pali visto il brutto infortunio di Ter Stegen. E alla fine Szczesny si può ritenere decisamente soddisfatto della scelta di tornare in campo, visto che coi blaugrana ha conquistato quattro trofei e sta per vincere il quinto.

Szczesny e le ambizioni con il Barça

A 36 anni, l'ex portiere di Arsenal, Roma e Juventus adesso dà ora la priorità al benessere della famiglia e al Barça piuttosto che ai minuti di gioco o all'aspetto economico, con Szczesny che non è più il titolare della squadra. “Ho ancora voglia e posso ancora farlo”, ha assicurato il portiere, che si sente apprezzato da Hansi Flick e si sente ben integrato nello spogliatoio, dove ritiene di poter ancora apportare esperienza a una rosa particolarmente giovane.

Diversi i tempi toccati dal portiere polacco, che ha parlato anche del progetto sportivo del Barcellona e delle ambizioni di Flick in Europa. Ha affermato: "Hansi ha già vinto la Champions League, ma non con il Barcellona. Mi sembra desideri ardentemente di essere l’allenatore che riporterà il titolo di Champions League al Barcellona". Circa le eliminazioni da Europa e Coppa del Re dei blaugrana in questa stagione contro l'Atletico Madrid, Szczesny ha sottolineato come "due partite" abbiano lasciato la squadra priva della possibilità di conquistare entrambi i titoli, pur insistendo sul fatto che l'attuale rosa "garantisce una competitività agguerrita per molti anni".

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