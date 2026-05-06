"Barcellona, due alternative a Lewandowski": Juve, ecco l'assist dalla Spagna

Il Barcellona valuta Joao Pedro e Julian Alvarez

Il club catalano ha deciso di muoversi con anticipo per rinforzare il ruolo di numero 9. Non si tratta di una semplice suggestione, ma di una strategia ben definita portata avanti dalla dirigenza. In cima alla lista ci sono due nomi precisi: Joao Pedro e Julian Alvarez. Entrambi rappresentano profili ideali per raccogliere l’eredità di Lewandowski, in scadenza di contratto il 30 giugno 2026. Il Barcellona vuole un attaccante completo, capace di legare il gioco e garantire continuità realizzativa.

La scelta non sarà semplice, perché si tratta di due interpreti diversi per caratteristiche. Alvarez offre dinamismo e versatilità, mentre Joao Pedro si distingue per fisicità e senso del gol. Il lavoro della dirigenza è già iniziato e proseguirà nei prossimi mesi. L’obiettivo è arrivare preparati alla finestra estiva. La concorrenza, però, è destinata ad aumentare. E servirà una mossa decisa per chiudere l’operazione.

Joao Pedro convince: crescita e osservazioni dirette

Joao Pedro è uno dei nomi che ha guadagnato più credito nelle ultime settimane, come riportato da Sport. L’attaccante brasiliano sta vivendo una stagione di alto livello in Premier League. Nonostante le difficoltà del Chelsea, è riuscito a emergere come uno dei pochi punti fermi della squadra. Il suo impatto è stato immediato, senza bisogno di lunghi tempi di adattamento. Ha dimostrato personalità anche nei momenti più delicati. Le sue prestazioni hanno attirato l’attenzione degli osservatori del Barcellona. Deco lo segue da tempo e ha avuto modo di valutarlo dal vivo in diverse occasioni. Il dirigente è convinto che il giocatore abbia le qualità giuste per il sistema blaugrana. Negli ultimi mesi ci sono stati contatti e incontri esplorativi. Il dialogo è aperto e costante. Joao Pedro, dal canto suo, è intrigato dalla possibilità di un salto di qualità. E il Camp Nou rappresenterebbe una vetrina ideale.