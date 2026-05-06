"Barcellona, due alternative a Lewandowski": Juve, ecco l'assist dalla Spagna

Il futuro di Lewandowski torna al centro delle riflessioni di mercato del Barcellona, che inizia a guardarsi intorno per il dopo. Dalla Spagna rimbalza infatti l’indiscrezione di un casting già avviato per individuare il prossimo centravanti titolare. Un segnale chiaro che qualcosa potrebbe cambiare nella prossima stagione. E mentre i blaugrana pianificano, in Italia c’è chi osserva con attenzione. La Juventus, in particolare, resta alla finestra.
Il Barcellona valuta Joao Pedro e Julian Alvarez
Il club catalano ha deciso di muoversi con anticipo per rinforzare il ruolo di numero 9. Non si tratta di una semplice suggestione, ma di una strategia ben definita portata avanti dalla dirigenza. In cima alla lista ci sono due nomi precisi: Joao Pedro e Julian Alvarez. Entrambi rappresentano profili ideali per raccogliere l’eredità di Lewandowski, in scadenza di contratto il 30 giugno 2026. Il Barcellona vuole un attaccante completo, capace di legare il gioco e garantire continuità realizzativa.
La scelta non sarà semplice, perché si tratta di due interpreti diversi per caratteristiche. Alvarez offre dinamismo e versatilità, mentre Joao Pedro si distingue per fisicità e senso del gol. Il lavoro della dirigenza è già iniziato e proseguirà nei prossimi mesi. L’obiettivo è arrivare preparati alla finestra estiva. La concorrenza, però, è destinata ad aumentare. E servirà una mossa decisa per chiudere l’operazione.
Joao Pedro convince: crescita e osservazioni dirette
Joao Pedro è uno dei nomi che ha guadagnato più credito nelle ultime settimane, come riportato da Sport. L’attaccante brasiliano sta vivendo una stagione di alto livello in Premier League. Nonostante le difficoltà del Chelsea, è riuscito a emergere come uno dei pochi punti fermi della squadra. Il suo impatto è stato immediato, senza bisogno di lunghi tempi di adattamento. Ha dimostrato personalità anche nei momenti più delicati. Le sue prestazioni hanno attirato l’attenzione degli osservatori del Barcellona. Deco lo segue da tempo e ha avuto modo di valutarlo dal vivo in diverse occasioni. Il dirigente è convinto che il giocatore abbia le qualità giuste per il sistema blaugrana. Negli ultimi mesi ci sono stati contatti e incontri esplorativi. Il dialogo è aperto e costante. Joao Pedro, dal canto suo, è intrigato dalla possibilità di un salto di qualità. E il Camp Nou rappresenterebbe una vetrina ideale.
I costi dell’operazione: differenze tra i due obiettivi
Dal punto di vista economico, l’operazione Joao Pedro appare più accessibile rispetto a quella legata a Julian Alvarez. Il cartellino del brasiliano è valutato tra gli 80 e i 100 milioni di euro. Una cifra importante, ma comunque inferiore rispetto alle richieste per l’attaccante argentino. L'Atletico Madrid, infatti, difficilmente accetterà offerte sotto i 100 milioni e potrebbe spingersi fino a quota 150. Questo elemento gioca a favore di Joao Pedro nella corsa al ruolo di futuro centravanti del Barcellona. Il club catalano dovrà comunque fare attenzione al bilancio. Ogni investimento sarà calibrato con precisione. La scelta finale dipenderà anche dalle opportunità che si presenteranno sul mercato. Non è escluso che entrino in gioco altre variabili. Tuttavia, al momento, il duello sembra ristretto a questi due nomi. E il fattore economico potrebbe risultare decisivo.
Lewandowski e la Juventus: tutto passa dalla Champions
Le manovre del Barcellona hanno inevitabilmente ripercussioni anche su altri club europei. Tra questi c’è la Juventus, che segue con interesse la situazione legata a Lewandowski. L’attaccante polacco rappresenterebbe un innesto di grande esperienza per il gruppo bianconero. Non solo per il contributo in campo, ma anche per la leadership nello spogliatoio. Tuttavia, l’operazione resta legata a un fattore chiave: la qualificazione alla prossima Champions League. Senza questo traguardo, ogni discorso rischia di complicarsi. Il club torinese è quindi in una fase di attesa. Non può permettersi accelerazioni senza certezze sul fronte sportivo ed economico. Nel frattempo, osserva gli sviluppi in Spagna. Un eventuale affondo del Barcellona su un nuovo centravanti potrebbe liberare Lewandowski. Ma servirà il contesto giusto per trasformare l’occasione in una trattativa concreta.
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Il futuro di Lewandowski torna al centro delle riflessioni di mercato del Barcellona, che inizia a guardarsi intorno per il dopo. Dalla Spagna rimbalza infatti l’indiscrezione di un casting già avviato per individuare il prossimo centravanti titolare. Un segnale chiaro che qualcosa potrebbe cambiare nella prossima stagione. E mentre i blaugrana pianificano, in Italia c’è chi osserva con attenzione. La Juventus, in particolare, resta alla finestra.
Il Barcellona valuta Joao Pedro e Julian Alvarez
Il club catalano ha deciso di muoversi con anticipo per rinforzare il ruolo di numero 9. Non si tratta di una semplice suggestione, ma di una strategia ben definita portata avanti dalla dirigenza. In cima alla lista ci sono due nomi precisi: Joao Pedro e Julian Alvarez. Entrambi rappresentano profili ideali per raccogliere l’eredità di Lewandowski, in scadenza di contratto il 30 giugno 2026. Il Barcellona vuole un attaccante completo, capace di legare il gioco e garantire continuità realizzativa.
La scelta non sarà semplice, perché si tratta di due interpreti diversi per caratteristiche. Alvarez offre dinamismo e versatilità, mentre Joao Pedro si distingue per fisicità e senso del gol. Il lavoro della dirigenza è già iniziato e proseguirà nei prossimi mesi. L’obiettivo è arrivare preparati alla finestra estiva. La concorrenza, però, è destinata ad aumentare. E servirà una mossa decisa per chiudere l’operazione.
Joao Pedro convince: crescita e osservazioni dirette
Joao Pedro è uno dei nomi che ha guadagnato più credito nelle ultime settimane, come riportato da Sport. L’attaccante brasiliano sta vivendo una stagione di alto livello in Premier League. Nonostante le difficoltà del Chelsea, è riuscito a emergere come uno dei pochi punti fermi della squadra. Il suo impatto è stato immediato, senza bisogno di lunghi tempi di adattamento. Ha dimostrato personalità anche nei momenti più delicati. Le sue prestazioni hanno attirato l’attenzione degli osservatori del Barcellona. Deco lo segue da tempo e ha avuto modo di valutarlo dal vivo in diverse occasioni. Il dirigente è convinto che il giocatore abbia le qualità giuste per il sistema blaugrana. Negli ultimi mesi ci sono stati contatti e incontri esplorativi. Il dialogo è aperto e costante. Joao Pedro, dal canto suo, è intrigato dalla possibilità di un salto di qualità. E il Camp Nou rappresenterebbe una vetrina ideale.