Kalulu raddoppia, missione Juve iniziata: quando si può chiudere per il rinnovo

Chiudere la stagione, saltare sul treno che porta al Mondiale, e poi - solo poi - chiudere a chiave il rinnovo di contratto con la Juventus. Pierre Kalulu sarà pure ambizioso, però fa un passo alla volta. L’ha raccontato anche dopo la partita di Lecce, quando (per l’ennesima volta) è stato il volto sorridente del successo bianconero. «Sono contento qui, sto disputando una stagione in crescita. Ora pensiamo a raggiungere il nostro obiettivo, poi dopo il Mondiale e le vacanze ci sarà tempo per parlarne», l e dichiarazioni del francese . Che però, un po’ prima, almeno delle vacanze, proverà a sciogliere gli ultimi nodi legati alla sua situazione contrattuale.

Kalulu top player Juve

Non perché ci sia particolare fretta - l’attuale accordo dura fino al 2029, per 2.5 milioni di euro annui -, ma perché a metterla potrebbe essere il mercato. Dalle missioni del Manchester United agli apprezzamenti ricevuti in giro per l’Europa, Pierre è diventato un top player dopo una stagione di livello assoluto e quest’ultima pressoché perfetta. Pure nella tempesta, ha tenuto la barra dritta. Nei momenti felici, ha sempre messo quel qualcosa in più. Poi è un leader positivo: a lui guardano i giovani, di lui si fidano i senatori. Le esultanze stravaganti? Beh, servono anche e soprattutto quelle.

Juve, trattativa iniziata

Comunque, la trattativa è appena partita e l’intenzione della Juve è quella di stringere un accordo entro la fine della stagione, prima che verosimilmente Kalulu possa partire per il Mondiale negli Stati Uniti. Il difensore ha già sposato pienamente il progetto e ha la rassicurazione totale sulla sua centralità. Del resto, l’ha meritata sul campo. Come ha ampiamente meritato il consequenziale aumento di stipendio. L’obiettivo è farlo diventare parte integrante del club dei 4. Cioè, dei 4 milioni. Praticamente il doppio di quanto percepisce adesso, per un accordo che potrebbe portarlo fino al 2031.

Al momento, ragionamenti e bozze d’intesa: Kalulu ha stabilito il suo ordine di priorità e la prima rimane portare la Juventus in Champions, quindi dare la totale disponibilità a Deschamps. Che una volta visto Pierre no, non vuole più lasciarlo. Semmai, ecco, troverà il modo di impiegarlo in questa Francia che parte per vincere tutto, e che ha i mezzi (e Olise) per farlo. Un consiglio perciò si fa largo nelle stanze della Continassa: meglio prima che dopo. La vetrina della Coppa del Mondo amplia in maniera estrema gli orizzonti.

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