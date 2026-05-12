Allenamento Juve verso la Fiorentina: le ultime novità sulle condizioni di Thuram

Manca ormai pochissimo al termine della stagione ma la lotta per un posto in Champions League è tutt'altro che terminata. Se l' Inter ha già vinto lo Scudetto, dietro di lei Napoli (70), Juventus (68), Milan (67), Roma (67) e Como (65) si sfidano per i restanti tre posti nella massima competizione europea. Una lotta senza esclusione di colpi che non si sa ancora bene quando verrà giocata. La Lega Serie A aveva infatti annunciato la contemporaneità di tutte e cinque le partite di queste squadre per domenica alle 12:30, ma la Prettura di Roma ha spostato il derby della Capitale alle 20:45 . Di conseguenza anche gli altri quattro incontri andrebbero spostati, ma la Lega Serie A si è opposta. In attesa di scoprirà quando si giocherà il match contro la Fiorentina , dalla Continassa arrivano novità importanti per la Juve .

Juventus, le ultime novità sulle condizioni di Thuram

Anche oggi, martedì 12 maggio 2026, Khephren Thuram si è allenato a parte. Il centrocampista francese è, da ormai diverso tempo, alle prese con un problema muscolare e già contro il Lecce era rimasto in panchina. Manca ancora tanto alla sfida contro la Fiorentina, soprattutto se si dovesse giocare di lunedì sera, ma l'impressione è che il classe 2001 possa non essere titolare. Se così fosse, Spalletti è pronto a schierare di nuovo dal 1' minuto Teun Koopmeiners, che contro i giallorossi non ha sfigurato.

Non preoccupano più di tanto, invece, le condizioni di Kenan Yildiz. Il turco continua a sentire un fastidio al tendine rotuleo del ginocchio sinistro e non è quindi al 100%, ma già contro il Lecce è tornato titolare. Spalletti sa quanto il classe 2005 sia importante e per questo farà di tutto per averlo a disposizione contro la formazione di Vanoli, match che rischia di essere fondamentale per la stagione bianconera.

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