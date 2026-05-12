Allenamento Juve verso la Fiorentina: le ultime novità sulle condizioni di Thuram

Manca ormai pochissimo al termine della stagione ma la lotta per un posto in Champions League è tutt'altro che terminata. Se l'Inter ha già vinto lo Scudetto, dietro di lei Napoli (70), Juventus (68), Milan (67), Roma (67) e Como (65) si sfidano per i restanti tre posti nella massima competizione europea. Una lotta senza esclusione di colpi che non si sa ancora bene quando verrà giocata. La Lega Serie A aveva infatti annunciato la contemporaneità di tutte e cinque le partite di queste squadre per domenica alle 12:30, ma la Prettura di Roma ha spostato il derby della Capitale alle 20:45. Di conseguenza anche gli altri quattro incontri andrebbero spostati, ma la Lega Serie A si è opposta. In attesa di scoprirà quando si giocherà il match contro la Fiorentina, dalla Continassa arrivano novità importanti per la Juve.
Juventus, le ultime novità sulle condizioni di Thuram
Anche oggi, martedì 12 maggio 2026, Khephren Thuram si è allenato a parte. Il centrocampista francese è, da ormai diverso tempo, alle prese con un problema muscolare e già contro il Lecce era rimasto in panchina. Manca ancora tanto alla sfida contro la Fiorentina, soprattutto se si dovesse giocare di lunedì sera, ma l'impressione è che il classe 2001 possa non essere titolare. Se così fosse, Spalletti è pronto a schierare di nuovo dal 1' minuto Teun Koopmeiners, che contro i giallorossi non ha sfigurato.
Non preoccupano più di tanto, invece, le condizioni di Kenan Yildiz. Il turco continua a sentire un fastidio al tendine rotuleo del ginocchio sinistro e non è quindi al 100%, ma già contro il Lecce è tornato titolare. Spalletti sa quanto il classe 2005 sia importante e per questo farà di tutto per averlo a disposizione contro la formazione di Vanoli, match che rischia di essere fondamentale per la stagione bianconera.
WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE