Vergogna calendario: accuse, leggerezze e soldi in fumo. I tifosi pronti a querelare

Nessuno si sente tutelato

È la situazione di tanti supporters bianconeri, che della contemporaneità farebbero pure a meno, che avrebbero preferito una decisione definitiva quando andava presa. E che adesso pretendono rispetto. C’è chi arriva dalla Sicilia, chi ha organizzato il viaggio dalla Germania, chi la segue appena può e deve attraversare mezzo mondo. C’è il cuore pulsante di chi muove ancora il calcio e che si è fermato - stizzito, ferito, appesantito ulteriormente - davanti alle spiegazioni così formali e perciò così fredde, che tengono conto solamente delle proprie lotte interne e nient’affatto delle tasche delle persone. O anche solo dei loro desideri. Sui social piove di tutto e per una volta nessuno tende o cerca di abbassare i toni: la certezza è che quest’ultima pagina abbia davvero sfilacciato definitivamente i rapporti tra il tifo juventino (e non solo) e i governanti del pallone. Nessuno si sente tutelato. Nessuno si sente rispettato. E non c’è nemmeno l’opportunità di correggersi, per chi potrebbe: la decisione definitiva arriverà solamente giovedì, entro le 48 ore dall’inizio (previsto) della partita. Si resta pertanto tra i punti interrogativi, nell’indecisione che ristagna.