Yildiz sicuro: "Juve, secondo posto! Grazie Elkann. Vlahovic? Gliel'ho detto ma non posso..."

TORINO - Kenan Yidiz è stato ospite allo Juventus Store dell'Allianz Stadium per presentare la nuova maglia che la Juventus vestirà nella prossima stagione . I bianconeri sono saliti al 3° posto in classifica dopo il successo a Lecce ed il ko del Milan in casa contro l' Atalanta ma il pass Champions League è ancora da blindare. Mancano due partite, prima con la Fiorentina (ancora non si ha certezza su data e orario della sfida) e poi col Torino per chiudere la stagione. Proprio sulla volata Champions Kenan ha dichiarato: "Ci aspettano due partite delicate, adesso siamo un po' sotto pressione da parte della gente fuori, ma noi siamo tranquilli perché abbiamo due partite importanti, noi facciamo il nostro lavoro con il mister. Certo, è stata una stagione molto lunga, anche dura, ma non è finita, adesso lavoriamo duramente, anche il mister è sempre con noi, adesso dobbiamo spingere al 100%, anche oggi e fare solo il massimo".

"Non lo sapevo..."

Al giovane fuoriclasse turco manca una rete per arrivare alle 20 in carriera in Serie A e non ha mia fatto gol alla Fiorentina, prossima avversaria dei bianconeri, la risposta: "Questo non lo sapevo, ma certo è un bel numero". Il brusco stop casalingo del Napoli contro il Bologna ( ha portato i bianconeri a -2 dalla squadra campana attualmente al secondo posto. In merito alla possibilità di raggiungere e sorpassare Conte in classifica, Yildiz ha risposto: "Un obiettivo è sempre fare il massimo, adesso il massimo è il secondo posto, andiamo per il secondo posto e per la Champions.

"Vlahovic? Non posso dirlo io"

Kenan ha poi aggiunto: "Vedere tutta questa gente qui per me e per gli altri è un grande segno. Io dò il massimo per i tifosi e per il club, questo è il massimo che posso fare". Poi arriva una risposta alle ultime parole di Elkann sul club: "La Juve ha il mio cuore, grazie a lui che ha detto queste cose. Io dò il massimo per me e per la squadra". Infine, una domanda sulla situazione di Vlahovic: "Se gli ho detto che deve restare? Sì, ma questo non posso dirlo io..."

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