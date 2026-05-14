Kalulu e Thuram, Mondiale a rischio: Deschamps verso la non convocazione 

Quando in Italia cerchiamo di fare la conta dei campioni, risulta difficile trovarne qualcuno. Da altre parti se la passano decisamente meglio, come in Francia , dove Deschamps può veramente fare la conta per decidere chi portare al Mondiale . Anche affidandosi al caso certamente non sbaglierebbe. Dopo la finale persa ai rigori nel 2022, certamente i transalpini si candidano come una delle squadre in lotta per il titolo, ma in un torneo che dura un mese anche un semplice dettaglio può fare la differenza. Il ct sta cercando a tal proposito di formare una rosa più equilibrata possibile, ma per rispettare le liste qualcuno dovrà rimanere per forza fuori. E a farne le spese stando a RMC potrebbero essere Kalulu (presente e anche titolare nell'ultima amichevole contro la Colombia) e Thuram e sarebbe un grande delusione per il difensore, vista la sua ottima stagione in bianconero.

Francia, le possibili convocazioni di Deschamps

L’unico vero dubbio di Deschamps, stando al quotidiano francese riguarderebbe il ruolo di terzo portiere. Maignan e Samba sono certi della convocazione, mentre il ct deve scegliere tra Chevalier, poco impiegato negli ultimi mesi al Psg, Areola e Lloris, ormai lontano dal giro della nazionale dopo il trasferimento negli Stati Uniti. Attenzione però a Risser del Lens, mai convocato ma protagonista di un finale di stagione eccellente in Ligue 1. In difesa nessun dubbio su Upamecano, Saliba, Konaté, Koundé e Lucas Hernandez. Gli ultimi posti dovrebbero andare a Digne, Malo Gusto e Théo Hernandez, con Maxence Lacroix vicino all’esclusione nonostante le buone prove offerte a marzo, così come Kalulu.

A centrocampo Deschamps dovrebbe continuare a puntare su Rabiot, Tchouaméni, Kanté, Manu Koné, Zaïre-Emery e Camavinga. In attacco non dovrebbero esserci sorprese: alle spalle di Mbappé, Dembélé e Olise dovrebbero trovare spazio anche Cherki, Doué, Barcola, Thuram e Akliouche. L’infortunio di Hugo Ékitike, out per la rottura del tendine d’Achille, apre invece le porte a Kolo Muani.