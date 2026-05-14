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Il talento Juve si opera, ricostruzione del crociato: com'è andato l'intervento

Il comunicato del club bianconero sul trequartista e le sue condizioni dopo l'operazione
2 min
GunduzInfortunioJuventus Next Gen
Juventus

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Poco più di una settimana fa è arrivata la brutta notizia per la Juve Next Gen e Gunduz. Il giocatore, infatti, è dovuto uscire anzitempo nella sfida contro la Vis Pesaro nel primo turno dei playoff per la lesione del legamento crociato anteriore. Un infortunio che non ha permesso al classe 2004 di dare una mano ai compagni nella post season. Il trequartista tedesco con passaporto anche turco è arrivato a gennaio e ha dato una grossa mano alla formazione allenata da Brambilla mostrando grandissime qualità. Al netto di questo è stato sottoposto, nelle ultime ore, all'intervento. 

Juve Next Gen, le condizioni di Gunduz

La Juventus ha pubblicato la nota ufficiale rigurdante le condizioni del calciatore: "A seguito dell’infortunio riportato nel corso della partita Juventus Next Gen-Vis Pesaro, Teoman Gündüz è stato sottoposto a intervento di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro associato a plastica esterna. L’intervento, eseguito dal Prof. Rossi, è perfettamente riuscito e il calciatore inizierà ora l’iter riabilitativo volto alla ripresa dell’attività agonistica".

Il classe 2004, dopo gli ottimi mesi da quando è arrivato a gennaio, è già al lavoro per recuperare ed essere pronto per la prossima stagione. 

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