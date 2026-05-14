Il talento Juve si opera, ricostruzione del crociato: com'è andato l'intervento

Poco più di una settimana fa è arrivata la brutta notizia per la Juve Next Gen e Gunduz. Il giocatore, infatti, è dovuto uscire anzitempo nella sfida contro la Vis Pesaro nel primo turno dei playoff per la lesione del legamento crociato anteriore. Un infortunio che non ha permesso al classe 2004 di dare una mano ai compagni nella post season. Il trequartista tedesco con passaporto anche turco è arrivato a gennaio e ha dato una grossa mano alla formazione allenata da Brambilla mostrando grandissime qualità. Al netto di questo è stato sottoposto, nelle ultime ore, all'intervento.