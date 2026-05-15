“Scartato dalla Juve, è stata una batosta. Adesso sono nella Disneyland del calcio mondiale”

È reduce da una stagione eccezionale, eppure per lei non c’è stato spazio in Nazionale maggiore. Perché? «Sono giovane, ci sta, solo continuando a lavorare realizzerò questo sogno, che è quello che accomuna tantissimi ragazzi come me».

Anche perché per lei può ancora bussare la Nigeria. Quale scelta farebbe in quel caso?

«Darò sempre la precedenza all’Italia: anche a livello giovanile sono cresciuto con la maglia azzurra. Spero di poter realizzare questo sogno il prima possibile, ma non ho dubbi su quale bivio scegliere».

Ha mai sentito Gennaro Gattuso nei mesi scorsi?

«Sì, abbiamo fatto anche una cena con i giocatori di Premier League. Sono stato bene, mi sono sentito coinvolto anche senza essere convocato per i playoff».

Tornando al suo passato, cosa ha rappresentato la Juve per lei?

«Non ho rimpianti per quel periodo, anche se mi hanno scartato. Vedevano qualcosa in me, mi sono goduto ogni anno a Vinovo. È stata una batosta essere mandato via, ma mi sono rialzato sempre. Lì ho imparato tantissimo fino ai 14 anni».

Il Gozzano, poi la Fiorentina: un salto notevole.

«Ringrazierò sempre Vincenzo Italiano per avermi fatto debuttare in Serie A contro il Genoa, proprio non me l’aspettavo. È un allenatore che può fare benissimo anche in Premier League, ha idee innovative. Ha avuto il merito di non farmi sentire mai arrivato, mi ha tenuto costantemente sul pezzo. Mi ha dato tanto, ha lasciato un segno profondo nel mio percorso: gli devo molto».