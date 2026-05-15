Calciomercato Juve dettato dalle regole Uefa: i nomi Champions tra cifre proibitive, cessioni e colpi possibili

Primi sondaggi per Scalvini

E considerando che alcuni di questi, su tutti i portieri, sembrano ormai destinati a fare le valigie in estate, la Juve ha già messo in preventivo di dover orientare la lente del mercato - seppur in parte - su profili italiani che soddisfino i requisiti Uefa. Se a centrocampo va registrato l’interesse per Frattesi, già inseguito nell’ultima finestra invernale, in difesa la Juve si è informata per i cartellini di Giorgio Scalvini e Michael Kayode. Primi sondaggi informali con la Dea, per valutare l’eventuale apertura al trasferimento; e con l’entourage del giocatore, la cui stagione è terminata in anticipo per via dell’infortunio alla caviglia destra. Il profilo piace molto a Spalletti, che ha avuto modo di lavorarci insieme nel corso della sua esperienza da ct, e di apprezzarne la duttilità (può giocare sia da centrale a 3 sia a 4) e la pulizia tecnica in fase di impostazione. L’Atalanta non ha chiuso la porta, ma si è detta disposta a sedersi solo a fronte di un’offerta vicina ai 40/45 milioni. Leggermente inferiore, invece, la valutazione del Brentford per il laterale azzurro, cresciuto nelle giovanili della Juve, dove tornerebbe per contendersi il posto con Kalulu: ci vogliono una trentina di milioni. Cifre del tutto proibitive, al momento, per la dirigenza bianconera.