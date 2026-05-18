“Approccio pessimo, limiti tecnici e caratteriali. Gli episodi diventano difetti”: tracollo Juve

" Psicodramma Juventus , che perde 2-0 con la Fiorentina in casa e compromette le possibilità di andare in Champions League perché il Milan ha vinto contro il Genoa e la Roma il Derby. Il Napoli è in Champions League. Per gli scontri diretti la Juve è precipitata al sesto posto", questa l'apertura di Fabio Caressa dagli studi di Sky, che ha parlato dell'incredibile sconfitta della squadra di Spalletti ( qui le sue parole nel post partita ). Un 2-0 pesantissimo, che ora rischia di mandare in fumo quanto fatto nel corso di tutta la stagione.

Montolivo: "Questa Juve ha limiti tecnici e caratteriali"

La Juve è uscita dal terreno di gioco tra i fischi del proprio pubblico. L'ex centrocampista del Milan Riccardo Montolivo ha aggiunto: "Credo che questa squadra abbia dei limiti tecnici, perché se a questa squadra metti Malen là davanti, cambia radicalmente. È stato il limite per tutta la stagione. L'approccio è stato pessimo, serve personalità in almeno un giocatore per reparto. Se avessero messo la partita subito sui binari giusti non sarebbero riusciti a ribaltarla. Invece così la Fiorentina ha trovato fiducia".

"Poi Spalletti ha rivendicato il percorso da quando è arrivato che è positivo e la crescita della squadra - ha continuato l'ex rossonero -, però questa squadra nei momenti decisivi è mancata di personalità, tranquillità e lucidità nel gestire i momenti della partita. Avevano davanti una squadra molto fragile che oggi è sembrata solidissima, più per i demeriti della Juve che per i meriti della Fiorentina".