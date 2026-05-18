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“Approccio pessimo, limiti tecnici e caratteriali. Gli episodi diventano difetti”: tracollo Juve

Voci e analisi dagli studi di Sky Sport dopo il clamoroso tonfo casalingo della squadra di Spalletti: la Champions è un miracolo
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Tutte le notizie sulla squadra

"Psicodramma Juventus, che perde 2-0 con la Fiorentina in casa e compromette le possibilità di andare in Champions League perché il Milan ha vinto contro il Genoa e la Roma il Derby. Il Napoli è in Champions League. Per gli scontri diretti la Juve è precipitata al sesto posto", questa l'apertura di Fabio Caressa dagli studi di Sky, che ha parlato dell'incredibile sconfitta della squadra di Spalletti (qui le sue parole nel post partita). Un 2-0 pesantissimo, che ora rischia di mandare in fumo quanto fatto nel corso di tutta la stagione.

Montolivo: "Questa Juve ha limiti tecnici e caratteriali"

La Juve è uscita dal terreno di gioco tra i fischi del proprio pubblico. L'ex centrocampista del Milan Riccardo Montolivo ha aggiunto: "Credo che questa squadra abbia dei limiti tecnici, perché se a questa squadra metti Malen là davanti, cambia radicalmente. È stato il limite per tutta la stagione. L'approccio è stato pessimo, serve personalità in almeno un giocatore per reparto. Se avessero messo la partita subito sui binari giusti non sarebbero riusciti a ribaltarla. Invece così la Fiorentina ha trovato fiducia".

"Poi Spalletti ha rivendicato il percorso da quando è arrivato che è positivo e la crescita della squadra - ha continuato l'ex rossonero -, però questa squadra nei momenti decisivi è mancata di personalità, tranquillità e lucidità nel gestire i momenti della partita. Avevano davanti una squadra molto fragile che oggi è sembrata solidissima, più per i demeriti della Juve che per i meriti della Fiorentina".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

"Contro il Verona ha creato tanto, oggi hanno pensato che..."

Contro Verona e Fiorentina, due partite sulla carta più che abbordabili, la Juve rischia di aver buttato una stagione intera, come sottolineato da Caressa: "La Juve ha fatto 1 punto in casa in due partite contro una squadra già retrocessa e contro una squadra che si è salvata alle ultime giornate".

Rispetto alla sfida contro i gialloblù, però, Bergomi ha notato una grande differenza nella partita contro la Fiorentina: "Con il Verona ha creato tanto ma non ha finalizzato, oggi ho visto poco. Non hanno aggredito la partita, l'ha aspettata. Hanno pensato che prima o poi il gol l'avrebbero fatto. E invece la Fiorentina ha fatto prestazione, mettendosi lì come una squadra seria, ripartendo e mettendola in difficoltà. Io non penso mai al fallimento, ma gli ultimi mercati hanno dato poco a questa squadra".

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I problemi della Juve secondo Marocchi e Marchegiani

L'ex bianconero Marocchi ha detto: "Per me è mancato assolutamente il fermare le ripartenze della Fiorentina al limite della loro area. Quando tu attacchi non puoi prendere tutte quelle ripartenze. Nel secondo tempo la Juve si è presentata senza energie perché la Fiorentina ogni volta che arrivava in area di rigore o tirava in porta o creava un'occasione. L'equilibrio non ha funzionato e ci sono state troppe poche palle gol".

Marchegiani ha poi commentato: "La squadra è cambiata e ha una fisionomia abbastanza chiara, non chiarissima ma chiara. Ha giocato per larghi tratti bene, ma i difetti che aveva gli sono rimasti. Sulla finalizzazione, la lucidità, la capacità di fare la scelta giusta. Sono episodi, ma se si ripetono diventano difetti".

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"Psicodramma Juventus, che perde 2-0 con la Fiorentina in casa e compromette le possibilità di andare in Champions League perché il Milan ha vinto contro il Genoa e la Roma il Derby. Il Napoli è in Champions League. Per gli scontri diretti la Juve è precipitata al sesto posto", questa l'apertura di Fabio Caressa dagli studi di Sky, che ha parlato dell'incredibile sconfitta della squadra di Spalletti (qui le sue parole nel post partita). Un 2-0 pesantissimo, che ora rischia di mandare in fumo quanto fatto nel corso di tutta la stagione.

Montolivo: "Questa Juve ha limiti tecnici e caratteriali"

La Juve è uscita dal terreno di gioco tra i fischi del proprio pubblico. L'ex centrocampista del Milan Riccardo Montolivo ha aggiunto: "Credo che questa squadra abbia dei limiti tecnici, perché se a questa squadra metti Malen là davanti, cambia radicalmente. È stato il limite per tutta la stagione. L'approccio è stato pessimo, serve personalità in almeno un giocatore per reparto. Se avessero messo la partita subito sui binari giusti non sarebbero riusciti a ribaltarla. Invece così la Fiorentina ha trovato fiducia".

"Poi Spalletti ha rivendicato il percorso da quando è arrivato che è positivo e la crescita della squadra - ha continuato l'ex rossonero -, però questa squadra nei momenti decisivi è mancata di personalità, tranquillità e lucidità nel gestire i momenti della partita. Avevano davanti una squadra molto fragile che oggi è sembrata solidissima, più per i demeriti della Juve che per i meriti della Fiorentina".

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