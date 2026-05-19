Nelle mani di Elkann

Damien Comolli e Luciano Spalletti non sono compatibili. Per lo meno non senza un chiarimento di ruoli e deleghe. Il futuro della Juventus è, quindi, tutto in mano a John Elkann. Non c’è nessun altro, oggi, che può sciogliere il nodo che lega il destino del club. Ha scelto personalmente Comolli, meno di un anno fa. Ha apprezzato e stabilito un filo diretto con Spalletti nel corso degli ultimi sette mesi. Ora è l’arbitro di un rapporto che necessita di essere ridefinito, altrimenti sarà la Juve a pagare le conseguenze della mancanza di serenità e collaborazione. Davanti alla proprietà bianconera si aprono, dunque, due scenari. Il primo è trovare un compromesso, ridisegnando i confini fra i compiti dell’amministratore delegato e dell’allenatore, definendo anche un indispensabile porzione di terreno comune per confronti e sinergie. Il secondo è scaricarne uno. Non tira aria di aut aut, né da una parte, né dall’altra, ma è impossibile andare avanti facendo finta di niente. È molto probabile che John cerchi la via della mediazione, difficile e impervia, tuttavia meno traumatica e meno costosa, non solo in termini prettamente economici. D’altronde sono sempre più frequenti gli attriti fra le dirigenze e gli allenatori (vedi Roma e Milan).