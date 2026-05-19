Conte, Corvino e quella vecchia conferenza che torna attuale: la fotografia Juve

Vlahovic e i problemi in attacco

"...Non si può sbagliare l'attaccante". E anche su questo punto, oltre al portiere, c'è tanto da dire per gli investimenti fatti dalla Juve e i problemi avuti in questi ultimi due anni. In primis Vlahovic. La sua situazione, al momento, è particolare poiché ha il contratto in scadenza il 30 di giugno. Al di là degli aspetti burocratici ed extracampo, che comunque possono influire, sul rettangolo di gioco l'attaccante serbo ha, e ha avuto, più di qualche difficoltà. Tanti gli errori sotto porta, ma anche limiti tecnici nel fare da raccordo alla squadra. Problemi emersi soprattutto con Allegri e, successivamente, anche con Motta. Ha vissuto le sue stagioni in bianconero sull'altalena con alti e bassi, oltre al peso di una spesa importante dalla Fiorentina. Quest'anno, poi, l'infortunio muscolare gli ha tolto diversi mesi e con Spalletti avrebbe potuto rendere in maniera diversa viste le ultime giornate (gol a Verona e Lecce, più due annullati). A pesare sul suo futuro, però, c'è la situazione contrattuale con un ingaggio esorbitante per quanto dimostrato sin qui sul campo. Ma non è l'unico neo di un attacco in difficoltà.