Vlahovic, dentro o fuori: la Juve decide il futuro, c’è la data dell’incontro

Juve-Vlahovic: io do, tu des

Ecco, quale sarà? La verità è che nulla, proprio nulla, di quanto arrivato finora pare aver superato la prospettiva di continuare a Torino, alla Juventus, in un ambiente che conosce alla perfezione, dal quale poi è certo di ottenere ciò che vuole. E cioè: una considerazione da top, minuti e occasioni da gol. Certo, la Champions League è bella, dà ambizione, lo stesso Vlahovic si è sempre considerato un giocatore da quei palcoscenici. Ma “scendere”, pure a patti, con questa Juve non sarebbe considerato un passo indietro. Tutt’altro: sarebbe anche un modo per restituire quanto ottenuto in questi quattro anni e mezzo di alti, bassi, ma gol, comunque gol, sempre gol. L’unica stagione senza raggiungere doppia cifra sarebbe fondamentalmente questa, e comunque con la metà delle partite giocate e gli inevitabili strascichi dopo l’operazione all’adduttore. Van considerati. E la Juve l’ha fatto, como ha sottolineato le complicazioni senza numero nove quando non l’ha avuto a disposizione. Spalletti non a caso ha spinto sulla necessità di un centravanti. Almeno uno dal mercato arriverà.