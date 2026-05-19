Sbravati via dalla Juve: nuova avventura con un ex bianconero, ma non all'Inter. Beffata anche la Roma

Non andrà all' Inter , ma non resterà nemmeno alla Juventus : Michele Sbravati ha sciolto le riserve in merito al proprio futuro. Il classe 1965, considerato un top player nel mondo del settore giovanile, lascerà la società bianconera dopo due anni interrompendo anticipatamente il contratto (era legato alla Vecchia Signora per altre due stagioni). Per lui è pronta una nuova avventura all' Atalanta .

Addio Juve: Sbravati andrà all'Atalanta

Nel valzer dei dirigenti del settore giovanile, il nome di Michele Sbravati era stato accostato a diverse società italiane. Prima l'Inter si era fatta avanti con convinzione e l'accordo sembrava essere a un passo. Poi il clamoroso dietrofront, con Massimo Tarantino rimasto in nerazzurro. Anche la Roma, che sta lavorando anche al sostituto di Frederic Massara per il ruolo di direttore sportivo, aveva pensato al dirigente con un lungo passato al Genoa. A spuntarla, alla fine, sarà l'Atalanta. Conquistata la qualificazione alla Conference League, i nerazzurri inizieranno un nuovo ciclo e ripartiranno da Cristiano Giuntoli. L'ex Football Director della Juventus, voglioso di tornare in pista dopo l'esperienza a Torino, ritroverà così un volto noto. Secondo quanto riportato da Sky Sport, è stata la famiglia Percassi, insieme al responsabile del settore giovanile nerazzurro Roberto Samaden, a puntare con decisione Michele Sbravati e strappargli il sì decisivo.

La carriera di Sbravati

Nato a Muggiò, il classe 1965 è stato un calciatore in Serie B e il Lega Pro. Da dirigente, ha lavorato nelle giovanili di Savona (dal 2000 al 2007) e Genoa (dal 2008 al 2024). Dal luglio del 2024, invece, Michele Sbravati aveva iniziato a lavorare nel settore giovanile della Juventus, proprio nell'anno in cui lo stesso Cristiano Giuntoli era approdato a Torino.