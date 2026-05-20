“Spiazzato e senza parole, la Juve è tutta da cambiare. E penso proprio che succederà…”

In Italia tra le big solo all’Inter, tra società e allenatore, regna una totale armonia. Si è chiesto il motivo? «Si è chiesto il motivo per cui sono primi in classifica e vincono il campionato?».

Dunque, il manico conta. «Ma certamente: quando una società sa come muoversi, ha ruoli e compiti ben definiti e persone di valore al comando il resto viene di conseguenza. Il compito di un allenatore, a quel punto, è quello di saper interpretare le idee della società mettendole in pratica sul campo. Chivu, in questo senso, all’Inter è stato bravissimo a capire il contesto con pragmatismo e naturalezza. Ma la forza del club e la capacità dei dirigenti nella gestione quotidiana fanno ovviamente la differenza. Infatti i nerazzurri vincono».

Perché società e allenatore, nel calcio di oggi, faticano così tanto a trovare punti d’incontro? «Per due motivi: per alcuni intermediari ai quali i club si affidano e anche per la perdita di peso dei direttori sportivi, sembra che questa figura nel calcio di oggi sia sparita. Le proprietà faticano a credere a questa professionalità, soprattutto i fondi stranieri: il ds non deve solo occuparsi di acquisti e cessioni, ma anche di sentimenti tra varie componenti di una squadra».

Tornando alla Juve, dunque, una dirigenza come fa a ripartire dopo una sessione di mercato estivo completamente sbagliata? «Cambiando tutto. Se hai sbagliato tutto, cambi. Penso che lo faranno anche alla Juve. Luciano lo sa, magari daranno anche il tempo a Comolli di rimettere mano a tutto, ma non voglio dare suggerimenti a nessuno. Elkann saprà benissimo cosa fare».

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