La Juve lo aveva in mano per la svolta, oggi brinda all’Arsenal: il rimpianto sfuggito nel caos

"Victory Through Harmony", vittoria attraverso l’armonia. È il motto dell’Arsenal, ma per ventidue anni è sembrato quasi una reliquia romantica del passato. Troppi "secondi posti", troppi progetti incompiuti e fantasmi lasciati in eredità dall’era di Wenger. Poi, all’improvviso, il Nord di Londra è tornato a respirare il profumo del titolo. Premier League conquistata, finale di Champions raggiunta, uno spogliatoio trasformato in una famiglia feroce e affamata. Dietro il capolavoro tecnico di Arteta e la solidità della proprietà, però, c’è soprattutto la mano di un dirigente italiano che ha cambiato il DNA del club in pochi mesi: Andrea Berta. Un bresciano silenzioso e lontano dai riflettori, ma centrale come pochi altri nel calcio europeo contemporaneo.
E pensare che sarebbe potuto diventare l'uomo della rinascita juventina post-caos Prisma e plusvalenze, mentre ora è uomo simbolo dell’Arsenal campione d’Inghilterra. Infatti il suo nome era finito nella lista dei candidati prima di puntare su Giuntoli per rifondare la Vecchia Signora dopo il crollo della dirigenza targata Agnelli. E oggi, mentre i bianconeri continuano a rincorrere una nuova identità societaria, lui festeggia in mezzo ai giocatori Gunners, lanciato in aria nello spogliatoio come uno di loro.
Berta, dai tornei bresciani al calcio europeo
Prima dei trofei, dei milioni e delle finali di Champions, Berta era un ragazzo della provincia bresciana che lavorava in banca e organizzava tornei serali. Una gavetta vera, sporca di chilometri e telefonate, fatta di intuizioni e campi di periferia. Il calcio lo conquista definitivamente nel 2002, quando diventa direttore sportivo del Carpenedolo. È lì che inizia a costruire la sua reputazione: poche parole, grande fiuto. Da Carpenedolo al Parma il passo è breve. Tommaso Ghirardi lo porta con sé nel grande calcio nel gennaio 2007. Poi arriva il Genoa, altra tappa fondamentale per consolidare il suo profilo da dirigente moderno.
Ma la vera svolta arriva nel 2013, quando l’Atletico Madrid lo sceglie come direttore tecnico. È la prima vera sfida in una big europea. E Berta non sbaglia. A Madrid diventa il cervello operativo della rivoluzione colchonera. Lavora sul mercato con lucidità, costruisce squadre competitive senza il potere economico di Real Madrid e Barcellona (almeno all'inizio della sua avventura), valorizza talenti e crea plusvalenze gigantesche. Arrivano giocatori come Griezmann, Oblak, Rodri, De Paul. Soprattutto, arriva una mentalità nuova: l'Atletico smette di sentirsi una vittima del potere madridista e diventa una potenza europea.
Il dirigente che ha cambiato la mentalità dell’Arsenal
Quando il 30 marzo 2025 l’Arsenal annuncia Andrea Berta come nuovo direttore sportivo, molti leggono la scelta come l’ennesimo tentativo di completare la ricostruzione post-Wenger. In realtà, è il tassello decisivo. La proprietà investe soldi, fiducia e soprattutto protegge il progetto tecnico. Berta fa il resto. In una sola estate cambia il volto della squadra. Non soltanto con il mercato, ma con il carisma e con una mentalità nuova. L’Arsenal era già bello da vedere; lui lo rende anche feroce e vincente. È la stessa trasformazione già vista a Madrid. Perché Berta non costruisce soltanto rose competitive: costruisce culture calcistiche. E i risultati arrivano subito. Premier League dopo ventidue anni e finale di Champions. Le immagini dei festeggiamenti raccontano tutto meglio di qualsiasi analisi: i giocatori dell’Arsenal che lo prendono e lo lanciano in aria nello spogliatoio. Un dirigente trattato come uno del gruppo.
Berta e il cast Juve del 2023
Nel 2023, nel pieno del terremoto societario legato al caso Prisma e alle plusvalenze, il nome di Berta finisce concretamente nei discorsi della Juventus. Dopo le dimissioni della dirigenza legata alla famiglia Agnelli e l’uscita di figure come Paratici e Cherubini, serve un uomo forte e internazionale. Berta sembra perfetto, ma visto il suo grande lavoro in Spagna su di lui ci sono diverse big. E alla fine i bianconeri decidono di affidarsi a Giuntoli. Una scelta che all’epoca appariva logica, quasi naturale, dopo il lavoro straordinario svolto a Napoli. Ma il cambio di mentalità sperato non arriva davvero. La Vecchia Signora continua a vivere stagioni di transizione, oscillando tra rifondazioni tecniche e aggiustamenti societari. Nel frattempo prende forma un nuovo assetto dirigenziale: Comolli al timone, poi Modesto, Giorgio Chiellini e Ottolini in altri ruoli strategici. Eppure manca ancora quella fermezza storica che aveva reso la Juventus dominante negli anni d’oro. Tanto che già circolano nuove idee e vecchi ritorni, come quello di Matteo Tognozzi per lo scouting. Nel frattempo, Berta ha preso un’altra strada e ora festeggia la Premier League all'Emirates.
"Victory Through Harmony", vittoria attraverso l’armonia. È il motto dell’Arsenal, ma per ventidue anni è sembrato quasi una reliquia romantica del passato. Troppi "secondi posti", troppi progetti incompiuti e fantasmi lasciati in eredità dall’era di Wenger. Poi, all’improvviso, il Nord di Londra è tornato a respirare il profumo del titolo. Premier League conquistata, finale di Champions raggiunta, uno spogliatoio trasformato in una famiglia feroce e affamata. Dietro il capolavoro tecnico di Arteta e la solidità della proprietà, però, c’è soprattutto la mano di un dirigente italiano che ha cambiato il DNA del club in pochi mesi: Andrea Berta. Un bresciano silenzioso e lontano dai riflettori, ma centrale come pochi altri nel calcio europeo contemporaneo.
E pensare che sarebbe potuto diventare l'uomo della rinascita juventina post-caos Prisma e plusvalenze, mentre ora è uomo simbolo dell’Arsenal campione d’Inghilterra. Infatti il suo nome era finito nella lista dei candidati prima di puntare su Giuntoli per rifondare la Vecchia Signora dopo il crollo della dirigenza targata Agnelli. E oggi, mentre i bianconeri continuano a rincorrere una nuova identità societaria, lui festeggia in mezzo ai giocatori Gunners, lanciato in aria nello spogliatoio come uno di loro.
Berta, dai tornei bresciani al calcio europeo
Prima dei trofei, dei milioni e delle finali di Champions, Berta era un ragazzo della provincia bresciana che lavorava in banca e organizzava tornei serali. Una gavetta vera, sporca di chilometri e telefonate, fatta di intuizioni e campi di periferia. Il calcio lo conquista definitivamente nel 2002, quando diventa direttore sportivo del Carpenedolo. È lì che inizia a costruire la sua reputazione: poche parole, grande fiuto. Da Carpenedolo al Parma il passo è breve. Tommaso Ghirardi lo porta con sé nel grande calcio nel gennaio 2007. Poi arriva il Genoa, altra tappa fondamentale per consolidare il suo profilo da dirigente moderno.
Ma la vera svolta arriva nel 2013, quando l’Atletico Madrid lo sceglie come direttore tecnico. È la prima vera sfida in una big europea. E Berta non sbaglia. A Madrid diventa il cervello operativo della rivoluzione colchonera. Lavora sul mercato con lucidità, costruisce squadre competitive senza il potere economico di Real Madrid e Barcellona (almeno all'inizio della sua avventura), valorizza talenti e crea plusvalenze gigantesche. Arrivano giocatori come Griezmann, Oblak, Rodri, De Paul. Soprattutto, arriva una mentalità nuova: l'Atletico smette di sentirsi una vittima del potere madridista e diventa una potenza europea.