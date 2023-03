Berta, Juventus in pole: quando e come ha colpito il club bianconero

TORINO - Fino al 19 aprile, giorno in cui è fissato il Collegio di garanzia dello sport presso il Coni, le manovre bianconere resteranno congelate, in attesa di conoscere la sentenza sui punti di penalizzazione. Ma questo non significa che il club non si stia guardando attorno per cominciare a porre le basi per il futuro: la società ha cambiato volto da pochi mesi e deve capire quali siano le esigenze prioritarie. La scelta della figura da inserire nell’area sportiva in qualità di ds sarà uno dei passaggi nevralgici, ma anche in questo caso è necessario aspettare: qualora dovessero cadere le inibizioni, la Juventus potrebbe decidere di andare avanti con Federico Cherubini e poi prendere una decisione definitiva più avanti. Ma i sondaggi per la poltrona di direttore sportivo vanno avanti: si era parlato di Frederic Massara, sotto contratto con il Milan fino al 2024, tuttavia quello dell’ex compagno di squadra di Max Allegri ai tempi del Pescara non è l’unico profilo seguito. In questi giorni tra gli addetti ai lavori si parla tanto di Andrea Berta, che sembra in questo momento aver superato nell’ordine di preferenza juventina altri candidati come Tare, Campos e lo stesso Massara.