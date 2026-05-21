"Innamorato della Serie A per Del Piero. La Juve tornerà". Douglas Costa si racconta

Douglas Costa si è raccontato in un'intervista a Diretta.it. L'ala brasiliana, che oggi milita in Serie D con la maglia del Chievo Verona , ha parlato delle sue esperienze con la Juventus - su cui ha tracciato anche una panoramica sull'attualità bianconera, Spalletti e la Serie A in generale - e Bayern Monaco , del motivo per cui ha scelto di tornare a vivere e giocare in Italia con i gialloblù, del Mondiale ormai alle porte e dell'ipotesi Guardiola sulla panchina della Nazionale italiana. Riguardo la Juventus, Douglas Costa crede che sia un momento passeggero quello che stanno vivendo i bianconeri in questo periodo, e che la Vecchia Signora sia destinata a tornare grande.

"Sono convinto che la Juve tornerà"

Douglas Costa ha militato in Serie A dal 2017 al 2020 vestendo unicamente la maglia della Juventus, con cui ha vinto tre scudetti consecutivi, una Coppa Italia e una Supercoppa. Oggi che veste la maglia del Chievo, Douglas Costa segue ancora i bianconeri? "Sì, i risultati della Juventus li guardo sempre. Rispetto agli anni passati, quando la squadra vinceva lo scudetto in modo molto più incisivo, sta facendo così così. Però la Juve resta sempre la Juve: sono convinto che tra poco tempo tornerà sui livelli che le competono". In questi giorni in cui tutto sembra essere in bilico, con la qualificazione alla prossima Champions League ancora da conquistare, compresa la permanenza di Luciano Spalletti sulla panchina bianconera, Douglas Costa confida nella capacità della dirigenza: "La dirigenza bianconera sa benissimo cosa sia meglio per il club. La Juventus ha una storia gloriosa alle spalle e lavora sempre per fare il massimo. Ho visto qualche partita e mi piace il modo di esprimere il calcio; auguro a Spalletti il meglio per la sua carriera".

"Mi sono innamorato della Serie A quando c'era Del Piero"

Il brasiliano ha poi raccontato di come si sia appassionato al nostro campionato. "Mi sono letteralmente innamorato del calcio italiano negli anni '90, l'epoca di Del Piero e di Ronaldo il Fenomeno all'Inter. In quel periodo storico la Serie A era indiscutibilmente il campionato più forte e spettacolare del mondo e io lo seguivo con enorme ammirazione. Quando poi ho avuto l'opportunità di giocarci l'ho apprezzato tantissimo. Anche se, per caratteristiche, non sono mai stato un amante della fase difensiva, l'Italia mi ha aiutato moltissimo a evolvermi, a migliorare il mio modo di giocare e a imparare molto sul piano tattico. È un calcio che porterò sempre nel cuore. So che oggi alcune cose sono cambiate e che il ritmo generale è diverso, ma sono convinto che la Serie A tornerà ai fasti di un tempo". Fuori dal campo, però, Douglas preferisce staccare: "Amo profondamente il calcio, ma faccio questa vita da quasi vent'anni. Quando non sono impegnato con la mia squadra, cerco di staccare la spina. Preferisco dedicarmi alla mia vita privata, stare con la mia famiglia, viaggiare e scoprire posti nuovi. Di conseguenza non riesco a seguire la Serie A con grande assiduità e non posso esprimere un giudizio approfondito".