Torino-Juve, remake dell’andata: il VAR riaccende la folle notte Champions

La 38ª giornata di Serie A vedrà la Juventus impegnata nel derby contro il Torino allo stadio Stadio Olimpico Grande Torino. La sfida, in programma domenica 24 maggio alle 20.45, sarà diretta da Luca Zufferli. Ad assisterlo ci saranno Baccini e Lo Cicero, mentre il quarto uomo sarà Colombo. Al VAR è stato designato Di Paolo, affiancato da Marini come AVAR. Per Zufferli si tratta della quinta gara arbitrata con i bianconeri in campo: il bilancio della Juventus è positivo con tre successi e due pareggi. Il direttore di gara aveva già arbitrato il derby d’andata, terminato 0-0. Anche in quell’occasione Di Paolo era presente al VAR. Contro il Torino, invece, Zufferli ha diretto tre incontri, con una vittoria granata e due pareggi. La partita chiuderà il turno di campionato insieme alle altre sfide decisive per Champions League e salvezza.

I precedenti della Juve con Di Paolo

Tra gli episodi più recenti con Di Paolo al monitor c’è il successo della Juventus sul Venezia nella passata stagione, risultato decisivo per la qualificazione in Champions League. In quella gara i bianconeri conquistarono i tre punti grazie al rigore trasformato da Locatelli, in un match caratterizzato anche dal gol annullato a Costa. Un altro precedente pesante risale invece al clamoroso 4-0 interno contro l’Atalanta, una delle sconfitte casalinghe più dure nella storia juventina. Di Paolo era presente in sala VAR anche nella folle sfida dell’Olimpico contro la Roma, terminata 4-3 per i bianconeri dopo una rimonta incredibile. In quel match decisivo il sigillo finale arrivò con De Sciglio, mentre Pellegrini fallì il rigore del possibile pareggio nei minuti conclusivi. Episodi e gare che hanno lasciato un segno importante nel percorso recente della Juventus.