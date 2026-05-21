Torino-Juve, remake dell’andata: il VAR riaccende la folle notte Champions

L'ultima giornata di Serie A regala spesso incroci ed emozioni legati a obiettivi ancora da raggiungere, oppure l'importanza di un match. La Juve in questo senso ha sulla sua strada il Torino nel più classico dei derby della Mole. Una gara sentita da entrambe le parti e sicuramente da giocare con l'atteggiamento giusto per provare a centrare quel quarto posto ormai appeso a un filo. Una vittoria potrebbe anche non bastare ai bianconeri per raggiungere l'obiettivo, molto dipenderà dai risultati di Milan e Roma. Intanto l'AIA ha fatto uscire le deisgnazioni arbitrali dell'ultimo turno di campionato.
Chi è l'arbitro di Torino-Juve e i precedenti
La 38ª giornata di Serie A vedrà la Juventus impegnata nel derby contro il Torino allo stadio Stadio Olimpico Grande Torino. La sfida, in programma domenica 24 maggio alle 20.45, sarà diretta da Luca Zufferli. Ad assisterlo ci saranno Baccini e Lo Cicero, mentre il quarto uomo sarà Colombo. Al VAR è stato designato Di Paolo, affiancato da Marini come AVAR. Per Zufferli si tratta della quinta gara arbitrata con i bianconeri in campo: il bilancio della Juventus è positivo con tre successi e due pareggi. Il direttore di gara aveva già arbitrato il derby d’andata, terminato 0-0. Anche in quell’occasione Di Paolo era presente al VAR. Contro il Torino, invece, Zufferli ha diretto tre incontri, con una vittoria granata e due pareggi. La partita chiuderà il turno di campionato insieme alle altre sfide decisive per Champions League e salvezza.
I precedenti della Juve con Di Paolo
Tra gli episodi più recenti con Di Paolo al monitor c’è il successo della Juventus sul Venezia nella passata stagione, risultato decisivo per la qualificazione in Champions League. In quella gara i bianconeri conquistarono i tre punti grazie al rigore trasformato da Locatelli, in un match caratterizzato anche dal gol annullato a Costa. Un altro precedente pesante risale invece al clamoroso 4-0 interno contro l’Atalanta, una delle sconfitte casalinghe più dure nella storia juventina. Di Paolo era presente in sala VAR anche nella folle sfida dell’Olimpico contro la Roma, terminata 4-3 per i bianconeri dopo una rimonta incredibile. In quel match decisivo il sigillo finale arrivò con De Sciglio, mentre Pellegrini fallì il rigore del possibile pareggio nei minuti conclusivi. Episodi e gare che hanno lasciato un segno importante nel percorso recente della Juventus.
Il mancato rigore in Juve-Atalanta
Anche con Marini come AVAR non sono mancati episodi destinati a far discutere in casa Juventus. Nel pareggio per 1-1 contro l’Atalanta, i bianconeri protestarono per un contatto in area su Yildiz: il turco aveva anticipato Bellanova ed era pronto alla conclusione prima di essere sbilanciato alle spalle. Nella stessa partita fece discutere pure l’intervento di Djimsiti, giudicato da molti falloso per un allargamento del gomito in estensione ai danni di Openda, senza però alcun rigore assegnato. Decisioni che accesero il dibattito nel post gara e lasciarono diversi dubbi sull’interpretazione degli episodi. Un altro incrocio significativo risale poi alla semifinale di Supercoppa Italiana contro il Milan nella stagione 2024/2025. In quell’occasione Marini era presente al monitor durante l’azione che portò al calcio di rigore concesso ai rossoneri per il fallo di Locatelli su Pulisic. Anche quella scelta arbitrale fu accompagnata da numerose polemiche e discussioni.
Il Var Marini e quel gol annullato a Conceicao
Nel secondo tempo di Udinese-Juventus, Conceicao segna dopo un controllo in area e una conclusione che supera Okoye. Sulla traiettoria del tiro si trova Koopmeiners, inizialmente giudicato non influente dall’arbitro Mariani nonostante la posizione irregolare. Dalla sala VAR, però, Maggioni e Marini ritengono che l’olandese partecipi all’azione e avviano una revisione approfondita. Richiamato al monitor, Mariani difende in un primo momento la propria scelta, sostenendo che il movimento del giocatore arrivi in ritardo rispetto al tiro. Dopo il confronto con il VAR e la nuova analisi delle immagini, il direttore di gara cambia decisione e annulla il gol per fuorigioco.
Trettottesima giornata Serie A, gli arbitri
Queste tutte le designazioni arbitrarli del 38° turno di campionato:
FIORENTINA-ATALANTA Venerdì 22/05 h.20.45
PERRI
VOTTA-PRESSATO
IV: MASSA
VAR: DI BELLO
AVAR: SERRA
BOLOGNA-INTER Sabato 23/05 h. 18.00
BONACINA
LAGHEZZA-ZEZZA
IV: MARCENARO
VAR: PEZZUTO
AVAR: BARONI
LAZIO-PISA Sabato 23/05 h. 20.45
FERRIERI CAPUTI
NIEDDA-EMMANUELE
IV: DI MARCO
VAR: GHERSINI
AVAR: PICCININI
PARMA-SASSUOLO h. 15.00
TURRINI
IMPERIALE-TRINCHIERI
IV: MARINELLI
VAR: GIUA
AVAR: PEZZUTO
NAPOLI-UDINESE h. 18.00
ZANOTTI
CAPALDO-PASCARELLA
IV: MANGANIELLO
VAR: PRONTERA
AVAR: PAIRETTO
CREMONESE-COMO h. 20.45
MARESCA
CECCONI-FONTEMURATO
IV: CALZAVARA
VAR: GARIGLIO
AVAR: CAMPLONE
LECCE-GENOA h. 20.45
DOVERI
PERETTI-MASTRODONATO
IV: MUCERA
VAR: MAZZOLENI
AVAR: PAGANESSI
MILAN-CAGLIARI h. 20.45
GUIDA
PRETI-BERCIGLI
IV: AYROLDI
VAR: ABISSO
AVAR: CHIFFI
TORINO-JUVENTUS h. 20.45
ZUFFERLI
BACCINI-LO CICERO
IV: COLOMBO
VAR: DI PAOLO
AVAR: MARINI
VERONA-ROMA h. 20.45
SOZZA
ROSSI M.-LAUDATO
IV: FELICIANI
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: MAGGIONI
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L'ultima giornata di Serie A regala spesso incroci ed emozioni legati a obiettivi ancora da raggiungere, oppure l'importanza di un match. La Juve in questo senso ha sulla sua strada il Torino nel più classico dei derby della Mole. Una gara sentita da entrambe le parti e sicuramente da giocare con l'atteggiamento giusto per provare a centrare quel quarto posto ormai appeso a un filo. Una vittoria potrebbe anche non bastare ai bianconeri per raggiungere l'obiettivo, molto dipenderà dai risultati di Milan e Roma. Intanto l'AIA ha fatto uscire le deisgnazioni arbitrali dell'ultimo turno di campionato.
Chi è l'arbitro di Torino-Juve e i precedenti
La 38ª giornata di Serie A vedrà la Juventus impegnata nel derby contro il Torino allo stadio Stadio Olimpico Grande Torino. La sfida, in programma domenica 24 maggio alle 20.45, sarà diretta da Luca Zufferli. Ad assisterlo ci saranno Baccini e Lo Cicero, mentre il quarto uomo sarà Colombo. Al VAR è stato designato Di Paolo, affiancato da Marini come AVAR. Per Zufferli si tratta della quinta gara arbitrata con i bianconeri in campo: il bilancio della Juventus è positivo con tre successi e due pareggi. Il direttore di gara aveva già arbitrato il derby d’andata, terminato 0-0. Anche in quell’occasione Di Paolo era presente al VAR. Contro il Torino, invece, Zufferli ha diretto tre incontri, con una vittoria granata e due pareggi. La partita chiuderà il turno di campionato insieme alle altre sfide decisive per Champions League e salvezza.
I precedenti della Juve con Di Paolo
Tra gli episodi più recenti con Di Paolo al monitor c’è il successo della Juventus sul Venezia nella passata stagione, risultato decisivo per la qualificazione in Champions League. In quella gara i bianconeri conquistarono i tre punti grazie al rigore trasformato da Locatelli, in un match caratterizzato anche dal gol annullato a Costa. Un altro precedente pesante risale invece al clamoroso 4-0 interno contro l’Atalanta, una delle sconfitte casalinghe più dure nella storia juventina. Di Paolo era presente in sala VAR anche nella folle sfida dell’Olimpico contro la Roma, terminata 4-3 per i bianconeri dopo una rimonta incredibile. In quel match decisivo il sigillo finale arrivò con De Sciglio, mentre Pellegrini fallì il rigore del possibile pareggio nei minuti conclusivi. Episodi e gare che hanno lasciato un segno importante nel percorso recente della Juventus.