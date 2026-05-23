Tormenti Juve e Comolli, non è la famiglia del Mulino: perché anche i musi lunghi sono con Spalletti

I musi lunghi della Continassa

Perché anche con chi ha reso meno rispetto alle aspettative è stato diretto, limpido e coerente nella gestione. Glielo riconoscono all’unanimità. Poi, certo, come in qualsiasi gruppo di lavoro è impossibile pensare che la Juve sia improvvisamente diventata la famiglia del Mulino Bianco. Chi gioca meno, è ovvio, non può essere soddisfatto di come si siano sviluppati gli ultimi mesi. Cabal, infortunio a parte, dopo la topica di Istanbul in Champions League non è mai stato utilizzato; Openda, ieri diventato papà per la seconda volta, prima di firmare per la Juve era una colonna del Belgio e a giugno non andrà neppure al Mondiale; David ha vissuto sulle montagne russe per mesi; Gatti è stato utilizzato col contagocce persino nei momenti complessi di Bremer e pure Kostic e Miretti hanno perso l’importanza che si erano ritagliati nei mesi invernali. Insomma, in uno spogliatoio c’è sempre chi crede di meritare più spazio e considerazione.