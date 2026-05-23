Yildiz ko: chi gioca Toro-Juve al suo posto. Spalletti, la scelta del ritiro e il doppio ballottaggio

Anche Thuram in forse

Il primo vero dubbio è in mezzo al campo: Thuram non è al meglio, in settimana si è allenato a parte e, anche se dovesse essere convocato, non ci sono garanzie che possa partire dal primo minuto. L’opzione più scontata è quella già utilizzata: Koopmeiners. Ma all’Allianz Stadium risuonano ancora gli urlacci di Spalletti e la volontà del tecnico di sostituirlo, contro la Fiorentina, anche prima del 45’, quando poi il cambio è effettivamente avvenuto. In alternativa, potrebbe tornare titolare Holm con McKennie spostato stabilmente sulla destra, senza però abdicare al compito di tuttocampista a cui è solito assolvere. Per il resto, Locatelli per l’altro slot di centrocampo, Cambiaso a sinistra, Kalulu e Kelly in difesa sono le certezze a cui affidarsi e a cui Spalletti si è sempre affidato. Mancherà Bremer, per il suo posto è in pole position Gatti. Infine, ballottaggio aperto in porta. E il fatto che, all’ultima di campionato, ci sia un dubbio sul portiere titolare, beh, dice parecchio di quella che è stata la stagione della Juventus.