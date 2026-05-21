Juve, la probabile formazione di Spalletti per il Toro: Thuram ancora allenamento a parte, le ultime

Un'ultima partita per provare ad agguantare la zona Champions. La Juve si appresta ad affrontare il Derby della Mole contro il Torino in una sfida che varrà molto di più di una normale stracittadina. Il ko interno contro la Fiorentina ha complicato e non poco la corsa all'Europa che conta, il gruppo guidato da Luciano Spalletti dovrà dunque battere i granata domenica sera e sperare in qualche inciampo da parte delle squadre che precedono i bianconeri in classifica. Ma con quale formazione scenderà in campo la Juve?
Del Piero, juventinità per la corsa Champions
Il conto alla rovescia è scattato, tre giorni all'ultima di campionato in cui la Juve proverà a raggiungere la zona Champions: non dipenderà soltanto dal proprio risultato, ma i bianconeri dovranno innanzitutto vincere il derby e poi osservare gli altri risultati. In queste ore intanto zona Continassa è stato visto Alessandro Del Piero: 'Pinturicchio', in macchina con suo figlio Tobias, si è fermato per firmare autografi ai tifosi che lo hanno ovviamente riconosciuto e fermato. Una dose importante di juventinità verso una gara che può significare tantissimo per tutto il mondo bianconero.
Juve, le scelte verso il Torino
La Juve si appresta a scendere in campo con il 4-2-3-1. In porta ci sarà ancora una volta Di Gregorio: l'estremo difensore anche nell'ultima gara con la Fiorentina è stato tutt'altro che impeccabile, perché se il secondo gol di Mandragora vedeva una traiettoria praticamente imprendibile, la prima rete firmata Ndour appariva decisamente più evitabile. Ma Spalletti per l'ultima di campionato sembra pronto ad affidare ancora a lui i pali della porta bianconera, in attesa di capire poi quali saranno i risvolti per il ruolo di portiere in vista della prossima stagione.
Difesa: Bremer out, al suo posto...
Nel quartetto difensivo che si appresta a sfidare il Torino non ci sarà Bremer. Il brasiliano, convocato da Ancelotti per il prossimo Mondiale, dovrà saltare il match causa squalifica. Diffidato, ha ricevuto un pesantissimo cartellino giallo domenica scorsa che non gli consentirà di disputare la sfida da ex contro i granata. Chi al suo posto? Ad agire al centro della difesa insieme all'inamovibile Kelly è pronto Gatti. Zero dubbi per quanto riguarda le corsie esterne: sull'out destro pronto a scendere in campo Kalulu, mentre sulla corsia mancina ci sarà Cambiaso.
In mediana dubbio Thuram
Per quanto riguarda il centrocampo l'unico grande dubbio riguarda Thuram. Il centrocampista francese infatti anche quest'oggi si è allenato a parte: da capire dunque se l'ex Nizza sarà a disposizione e con quale minutaggio. Le sye condizioni non sono ancora ottimali: già con la Fiorentina Spalletti non lo aveva rischiato dall'inizio inserendolo durante la ripresa. Dopo quattro giorni dall'ultima partita il recupero non è ancora completo: nel caso in cui non dovesse farcela a giocare dall'inizio, ecco che al suo posto a partire titolare sarà Koopmeiners. A completare la linea mediana ci sarà ovviamente il capitano bianconero Locatelli.
Le scelte per l'attacco
Pochi, pochissimi dubbi per quanto riguarda il reparto avanzato. Per una gara dall'importanza capitale Spalletti è pronto ad affidarsi alle sue certezze: Yildiz a sinistra e Conceicao a destra, con quest'ultimo che nelle scorse settimane è diventato sempre maggior punto di riferimento per le sortite offensive bianconere. In mezzo a completare la linea dei trequartisti ci sarà ancora una volta McKennie, che proverà a sorprendere la retroguardia del Toro con la sua capacità negli inserimenti. Riferimento avanzato invece Vlahovic: da quando è tornato dall'infortunio si è messo sulle spalle l'attacco, tra gol siglati e altri messi a segno ma... non convalidati. Il tecnico punterà sul numero 9 dal primo minuto per vincere il derby contro i granata e sperare nella Champions.
JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Koopmeiners/Thuram; Conceicao, McKennie, Yildiz; Vlahovic.
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Un'ultima partita per provare ad agguantare la zona Champions. La Juve si appresta ad affrontare il Derby della Mole contro il Torino in una sfida che varrà molto di più di una normale stracittadina. Il ko interno contro la Fiorentina ha complicato e non poco la corsa all'Europa che conta, il gruppo guidato da Luciano Spalletti dovrà dunque battere i granata domenica sera e sperare in qualche inciampo da parte delle squadre che precedono i bianconeri in classifica. Ma con quale formazione scenderà in campo la Juve?
Del Piero, juventinità per la corsa Champions
Il conto alla rovescia è scattato, tre giorni all'ultima di campionato in cui la Juve proverà a raggiungere la zona Champions: non dipenderà soltanto dal proprio risultato, ma i bianconeri dovranno innanzitutto vincere il derby e poi osservare gli altri risultati. In queste ore intanto zona Continassa è stato visto Alessandro Del Piero: 'Pinturicchio', in macchina con suo figlio Tobias, si è fermato per firmare autografi ai tifosi che lo hanno ovviamente riconosciuto e fermato. Una dose importante di juventinità verso una gara che può significare tantissimo per tutto il mondo bianconero.
Juve, le scelte verso il Torino
La Juve si appresta a scendere in campo con il 4-2-3-1. In porta ci sarà ancora una volta Di Gregorio: l'estremo difensore anche nell'ultima gara con la Fiorentina è stato tutt'altro che impeccabile, perché se il secondo gol di Mandragora vedeva una traiettoria praticamente imprendibile, la prima rete firmata Ndour appariva decisamente più evitabile. Ma Spalletti per l'ultima di campionato sembra pronto ad affidare ancora a lui i pali della porta bianconera, in attesa di capire poi quali saranno i risvolti per il ruolo di portiere in vista della prossima stagione.