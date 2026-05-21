Juve, la probabile formazione di Spalletti per il Toro: Thuram ancora allenamento a parte, le ultime

Un'ultima partita per provare ad agguantare la zona Champions . La Juve si appresta ad affrontare il Derby della Mole contro il Torino in una sfida che varrà molto di più di una normale stracittadina. Il ko interno contro la Fiorentina ha complicato e non poco la corsa all'Europa che conta, il gruppo guidato da Luciano Spalletti dovrà dunque battere i granata domenica sera e sperare in qualche inciampo da parte delle squadre che precedono i bianconeri in classifica . Ma con quale formazione scenderà in campo la Juve?

Del Piero, juventinità per la corsa Champions

Il conto alla rovescia è scattato, tre giorni all'ultima di campionato in cui la Juve proverà a raggiungere la zona Champions: non dipenderà soltanto dal proprio risultato, ma i bianconeri dovranno innanzitutto vincere il derby e poi osservare gli altri risultati. In queste ore intanto zona Continassa è stato visto Alessandro Del Piero: 'Pinturicchio', in macchina con suo figlio Tobias, si è fermato per firmare autografi ai tifosi che lo hanno ovviamente riconosciuto e fermato. Una dose importante di juventinità verso una gara che può significare tantissimo per tutto il mondo bianconero.

Juve, le scelte verso il Torino

La Juve si appresta a scendere in campo con il 4-2-3-1. In porta ci sarà ancora una volta Di Gregorio: l'estremo difensore anche nell'ultima gara con la Fiorentina è stato tutt'altro che impeccabile, perché se il secondo gol di Mandragora vedeva una traiettoria praticamente imprendibile, la prima rete firmata Ndour appariva decisamente più evitabile. Ma Spalletti per l'ultima di campionato sembra pronto ad affidare ancora a lui i pali della porta bianconera, in attesa di capire poi quali saranno i risvolti per il ruolo di portiere in vista della prossima stagione.