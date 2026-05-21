Del Piero alla Continassa: foto e autografi con i tifosi! Ecco perché la leggenda Juve è stato al JTC

Alessandro Del Piero alla Continassa fa sempre notizia, e i tifosi della Juve sognano. 'Pinturicchio', dopo esser stato visto nella giornata di ieri al J Medical , nella giornata di oggi è stato visto zona Juventus Training Center . La leggenda bianconera è stata ovviamente riconosciuta dai tanti tifosi presenti all'esterno della struttura: ma cosa ci faceva l'ex capitano della Juve nelle aree del club?

Juve, Del Piero alla Continassa: c'entra... Yildiz

Del Piero si è recato alla Continassa per registrare alcuni contenuti insieme a Kenan Yildiz. A far sì che vi fosse questa unione dei due numeri 10 della Juventus è stata Adidas: l'azienda tedesca infatti non è solo sponsor tecnico del club bianconero, ma ha in Del Piero e Yildiz due dei suoi maggiori rappresentati. E così grazie alla multinazionale 'Pinturicchio' si è recato alla Continassa.

Quando ha abbandonato il centro di allenamento tanti i sostenitori bianconeri a fermarlo per chiedergli foto e autografi. La leggenda juventina, nella sua auto insieme al figlio Tobias, si è fermato con la solita cordialità che lo contraddistingue accontentando tutti i presenti. Insomma, al JTC una forte di dose di juventinità a pochi giorni dalla cruciale sfida contro il Torino che può valere la Champions. E intanto i tifosi sperano in suo ritorno.

Tifosi scatenati sui social: "Alex, torna! Sarebbe..."

Ovviamente vedere Del Piero nelle strutture del club riaccende negli juventini la speranza di poterlo vedere all'interno dell'organigramma del club, specie in questi giorni turbolenti in cui il futuro, dal punto di vista dirigenziale, pone tanti punti interrogativi. Anche perché c'è chi ha condiviso anni a Torino con lui, leggasi Alessio Tacchinardi, che nelle scorse ore ha fortemente auspicato di rivedere Alex nella Juventus.

E così sul web c'è già chi sogna un suo ritorno: c'è chi scrive "Il ritorno di Del Piero in società sarebbe la cosa più sensata", chi rimarca "Ci sono mille motivi per cui è lì e sono sicuramente più spiegabili di quello che speriamo, però fa sempre un certo effetto vederlo in quelle zone", e chi invece sottolinea "Quando c'è lui alla Continassa torna il sole". Al JTC Del Piero è andato per motivi diversi dal ritorno in società: in attesa di capire quale sarà il futuro all'interno del club e in attesa di comprendere se il ritorno di Alex sia effettivamente un tema, i tifosi... sognano.

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