Juventus-Roma: probabili formazioni Coppa Italia Women, orario e dove vederla in tv e streaming

Canzi: "Più bravi della Roma in gara secca"

Massimiliano Canzi parla in conferenza in vista della finalissima di Coppa contro le giallorosse: "Abbiamo attraversato qualche momento difficile, dai quali siamo usciti tutti insieme: squadra, staff e società. Abbiamo remato nella stessa direzione e questa è una cosa che rimane. E poi rimangono i titoli, i risultati e le vittorie. La storia dice che nelle partite secche siamo stati più bravi della Roma, ma la storia non scende in campo: abbiamo portato a casa due titoli contro le giallorosse in questa stagione, ma sono state tutte sfide molto equilibrate. In campionato hanno fatto meglio di noi e per questo sappiamo di potercela giocare, sarà una grande partita. In finale ci siamo arrivati con merito e vogliamo portare a casa questo trofeo".