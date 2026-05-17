C'è una Juve che va in Champions! La Women di Canzi chiude con un successo, record Bonansea

Termina con una vittoria il campionato della Juve Women, che ha battuto 1-3 il Parma grazie alle reti di Godo, Rasmussen e Thomas. Nel finale di partita la squadra di casa ha provato a riaprire la partita con una rete di Distefano, ma la formazione di Massimiliano Canzi è riuscita a difendere il risultato e ha pure trovato il terzo gol, portando a casa i tre punti. Ora le bianconere avranno una settimana di tempo per recuperare prima della finale di Coppa Italia femminile contro la Roma, in programma domenica 24 maggio alle 18:00.
Record e assist per Bonansea
242. No, non stiamo dando i numeri. 242 sono le presenze di Barbara Bonansea con la maglia della Juventus Women. L'attaccante bianconera, infatti, con la partita contro il Parma è diventata la giocatrice con più presenze nella storia della Vecchia Signora, superando un'altra leggenda come Cristiana Girelli. E per festeggiare questo importante traguardo, l'attaccante italiana ha deciso anche di formire l'assist per il gol del definitivo 3-1, riuscendo così a essere decisiva anche giocando poco più di 10 minuti.
La classifica definitiva: Juve Women in Champions
Terminate tutte le partite della stagione, andiamo alla scoperta della classifica finale della Serie A femminile 2025/26, con Roma, Inter e Juventus qualificate in Uefa Women Champions League e il Genoa retrocesso in Serie B.
- Roma 55
- Inter 44
- Juventus 39
- Fiorentina 36
- Lazio 33
- Milan 32
- Napoli 32
- Como 30
- Sassuolo 18
- Ternana 17
- Parma 16
- Genoa 10
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