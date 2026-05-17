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C'è una Juve che va in Champions! La Women di Canzi chiude con un successo, record Bonansea

Le bianconere terminano la Serie A con una vittoria contro il Parma: ora testa alla finale di Coppa Italia
3 min
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C'è una Juve che va in Champions! La Women di Canzi chiude con un successo, record Bonansea © Juventus FC via Getty Images
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Termina con una vittoria il campionato della Juve Women, che ha battuto 1-3 il Parma grazie alle reti di Godo, Rasmussen e Thomas. Nel finale di partita la squadra di casa ha provato a riaprire la partita con una rete di Distefano, ma la formazione di Massimiliano Canzi è riuscita a difendere il risultato e ha pure trovato il terzo gol, portando a casa i tre punti. Ora le bianconere avranno una settimana di tempo per recuperare prima della finale di Coppa Italia femminile contro la Roma, in programma domenica 24 maggio alle 18:00.

Record e assist per Bonansea

242. No, non stiamo dando i numeri. 242 sono le presenze di Barbara Bonansea con la maglia della Juventus Women. L'attaccante bianconera, infatti, con la partita contro il Parma è diventata la giocatrice con più presenze nella storia della Vecchia Signora, superando un'altra leggenda come Cristiana Girelli. E per festeggiare questo importante traguardo, l'attaccante italiana ha deciso anche di formire l'assist per il gol del definitivo 3-1, riuscendo così a essere decisiva anche giocando poco più di 10 minuti.

La classifica definitiva: Juve Women in Champions

Terminate tutte le partite della stagione, andiamo alla scoperta della classifica finale della Serie A femminile 2025/26, con Roma, Inter e Juventus qualificate in Uefa Women Champions League e il Genoa retrocesso in Serie B.

  1. Roma 55
  2. Inter 44
  3. Juventus 39
  4. Fiorentina 36
  5. Lazio 33
  6. Milan 32
  7. Napoli 32
  8. Como 30
  9. Sassuolo 18
  10. Ternana 17
  11. Parma 16
  12. Genoa 10

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