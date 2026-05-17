C'è una Juve che va in Champions! La Women di Canzi chiude con un successo, record Bonansea

Termina con una vittoria il campionato della Juve Women, che ha battuto 1-3 il Parma grazie alle reti di Godo, Rasmussen e Thomas. Nel finale di partita la squadra di casa ha provato a riaprire la partita con una rete di Distefano, ma la formazione di Massimiliano Canzi è riuscita a difendere il risultato e ha pure trovato il terzo gol, portando a casa i tre punti. Ora le bianconere avranno una settimana di tempo per recuperare prima della finale di Coppa Italia femminile contro la Roma, in programma domenica 24 maggio alle 18:00.