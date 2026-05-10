"Il voto alla mia Juve", l'analisi di Canzi e Bonansea infinita: "Dirlo mi emoziona"

Grazie al pareggio per 3-3 contro l'Inter nel derby d'Italia , la Juve Women ha conquistato la certezza aritmetica di qualificarsi alla prossima Champions League. Ora non resta che un'ultima partita di campionato, e poi la finale di Coppa Italia femminile . Al termine della sfida contro i nerazzurri, l'allenatore bianconero Massimiliano Canzi ha detto: " All'inizio della gara non ho visto cosa avevo preparato in settimana , tranne forse l'occasione del secondo gol, quello del rigore perché avevamo fatto una situazione provata. Dopo quel momento sì, ci siamo avvicinati alla tipologia di gioco provata. Il primo tempo è stato molto emozionante per chi lo guarda e devastante per chi deve gestirlo . Non siamo partite bene tatticamente, poi siamo state brave a non cambiare e abbiamo trovato le distanze giuste. Nel secondo tempo abbiamo avuto più coraggio per andarle a prendere più alte. Per noi oggi è una vittoria perché dovevamo raggiungere questo obiettivo. Sono contento del secondo tempo e di come abbiamo reagito nel primo".

Una stagione tra alti e bassi: il voto al campionato di Canzi

Per le bianconere, però, non è stata una stagione facile: "Voto al campionato? Do un 6,5 tirato - ha ammesso Canzi -. Andare in Champions era uno degli obiettivi stagionali, era quello minimo però bisognava raggiungerlo. Ci abbiamo sempre creduto ma a un certo punto era complicato perché bisognava fare prestazioni senza sbagliare. Pensavamo di faticare per raggiungere qualsiasi traguardo perché sono finiti i tempi in cui c’erano solo due o tre squadre. Sapevamo che sarebbe stato complicato perché le altre squadre sono ben organizzate e guidate. Quindi bisognava essere brave ad arrivarci”.

Sul suo futuro ha poi aggiunto: "Ci penseremo alla fine. Ho un contratto che scade nel 2027 e i contratti normalmente si rispettano, ma bisogna essere d’accordo tutti nel rispettarlo. Non cambia nulla perché abbiamo un altro obiettivo da raggiungere che è l’unica cosa che conta".