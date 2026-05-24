Convocati Juve col Torino: da Vlahovic a Thuram, le decisioni di Spalletti e il veleno dei tifosi

Juve, i convocati per il derby col Torino

Le assenze sono quelle di Kenan Yildiz e Gleison Bremer. Il primo ha accusato un fastidio al polpaccio nella seduta di allenamento di giovedì e dovrà dunque dare forfait nel derby. Assente anche il difensore brasiliano, che ha ricevuto un pesantissimo cartellino giallo nell'ultimo match contro la Fiorentina: il centrale era diffidato e sarà dunque out causa squalifica. Regolarmente presenti invece Thuram e Vlahovic nonostante le condizioni fisiche non perfette.

Questa la lista completa dei calciatori a disposizione di Luciano Spalletti per il match contro il Torino: 1 Perin, 2 Holm, 4 Gatti, 5 Locatelli, 6 Kelly, 7 Conceicao, 8 Koopmeiners, 9 Vlahovic, 11 Zhegrova, 13 Boga, 14 Milik, 15 Kalulu, 16 Di Gregorio, 17 Adzic, 18 Kostic, 19 Thuram, 20 Openda, 21 Miretti, 22 McKennie, 23 Pinsoglio, 27 Cambiaso, 30 David, 32 Cabal.

Tifosi al veleno sui social

I tifosi bianconeri, in tutto questo, non stanno vivendo benissimo l'attesa per l'ultima gara stagionale. D'altronde la delusone è tanta, perché la qualificazione in Champions si è complicata e non di poco, ma solo 90' fa la Juve era addirittura terza in classifica. E così c'è chi, sui social, tra ironia e un po' di rabbia, dice la sua in vista del derby col Torino. In diversi sperano di non vedere giocare Di Gregorio dal 1', dopo l'incertezza con la Fiorentina che ha fatto seguito ad una serie di errori durante l'intero campionato: da "Fate quello che volete ma non fate giocare Di Gregorio", passando a "Per la prima dell'anno prossimo spero di vedere Pinsoglio". C'è chi però incoraggia anche la squadra in vista di del derby, scrivendo "Mi raccomando stasera!" oppure "Dai ragazzi, un po' di orgoglio!". C'è chi invece spera in un cambiamento radicale ed auspica in una vera e propria rivoluzione, sentenziando con un "Solo per i colori, solo per la storia. Andate via tutti!".

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