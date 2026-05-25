Tra minacce e solidarietà, "Uno di noi è in fin di vita": così gli ultras hanno bloccato Toro-Juve

Toro-Juve: match in un clima surreale

Mancava meno di mezz’ora alle 20 e 45 quando l’ad bianconero Comolli, a Sky, commentava per primo l’incidente capitato al tifoso della Juve: «È molto triste. Siamo preoccupati per quello che sta succedendo, mi hanno riferito che alcuni tifosi sono all’ospedale, non sappiamo ancora bene cosa sia successo, dopo la partita andrò a trovarli». Intanto il capitano della Juventus, Locatelli, con al fianco i compagni, stava già parlando con le decine e decine di tifosi bianconeri seduti sulle paratie che danno sul campo. «Uno di noi è in fin di vita, non dovete giocare. Se la partita comincia, invadiamo il campo». Il succo, insomma, era questo.