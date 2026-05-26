Chiarezza totale oppure il patto naufraga presto

La scelta di Elkann

Altre cose andranno definite, perché - come la stragrande maggioranza degli allenatori - Spalletti non ama le ingerenze tecniche e, più in generale, non tutti i dirigenti juventini hanno assimilato la filosofia comolliana. Quindi va disegnata una mappa ampia e complessa, ma il mercato resta prioritario, se non altro perché è - di fatto - iniziato ieri. La scelta di Elkann, insomma, ha una sua complessità e comporta dei rischi (soprattutto nei possibili momenti difficili della stagione che necessitano la compattezza del club), ma John resta determinato nel perseguire la via della continuità. Curioso notare come l’altra grande delusa della stagione, il Milan, abbia scelto la strada opposta. Il contrasto fra il ricomporre elkaniano e il drastico radere al suolo di Cardinale oggi salta agli occhi, da domani fino alla fine della stagione fornirà materiale per un occhiuto confronto delle due scelte. Ora come ora se ne possono pesare molto bene i rischi e fare ipotesi sulle possibilità.