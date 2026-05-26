Comolli, mai più l’ultimo scempio: ecco chi sarà il primo acquisto della Juve. Salvo imprevisti...  

TORINO - Chiarezza e tempestività. Della serie: ora o mai più. Un po’ perché la Juve, e in particolar modo Damien Comolli, vuole dare prova con un atto concreto ai tifosi e a Luciano Spalletti che è davvero intenzionato a mettere in piedi un mercato ambizioso e intelligente. A differenza dello scempio progettuale della scorsa estate. Un po’ perché chiudendo il colpo in porta, avrebbe modo di concentrare le energie fin da subito in altre zone del campo.