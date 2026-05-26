Comolli, mai più l’ultimo scempio: ecco chi sarà il primo acquisto della Juve. Salvo imprevisti...  

TORINO - Chiarezza e tempestività. Della serie: ora o mai più. Un po’ perché la Juve, e in particolar modo Damien Comolli, vuole dare prova con un atto concreto ai tifosi e a Luciano Spalletti che è davvero intenzionato a mettere in piedi un mercato ambizioso e intelligente. A differenza dello scempio progettuale della scorsa estate. Un po’ perché chiudendo il colpo in porta, avrebbe modo di concentrare le energie fin da subito in altre zone del campo.
E un po’ perché avverte il dovere impellente di “anestetizzare” la delusione del popolo bianconero a fronte del mancato piazzamento in Champions League. Insomma, salvo tracolli improvvisi sull’asse Torino-Liverpool, sarà Alisson Becker il primo acquisto della sessione estiva bianconera. Ci spera la Juventus e ci spera lo stesso brasiliano, che una decina di giorni fa ha scelto di uscire allo scoperto, esprimendo chiaramente al club il proprio desiderio di trasferirsi a Torino.
Solo la Juve, ecco perché
Nella sua testa c’è solo la Juve e l’idea di ricongiungersi con il tecnico che gli ha permesso di consacrarsi tra i migliori portieri del pianeta. Il fatto di non poter giocare la Champions non ha cambiato di una virgola le sue intenzioni. Anzi, l’ex Roma si è spinto persino oltre, sfruttando il rapporto eccellente con la dirigenza dei Reds, per chiedere uno sconto sul suo cartellino. Ma è proprio qui che la trama si infittisce. Perché se è vero che fino a poche settimane fa il Liverpool non sembrava avere alcun dubbio circa il futuro coinvolgimento di Alisson nel progetto tecnico - destinato a una stagione da gregario alle spalle di Mamardashvili, su cui pende un investimento di 30 milioni di euro - ora sembrerebbe essere tornata sui suoi passi per riflettere bene sul da farsi.
L'ipotesi Liverpool
Il motivo? Slot teme che l’uscita del brasiliano, considerando le altre cessioni già preventivate degli altri simboli del club, tra cui Salah, Robertson e Konaté, potrebbe comportare un copioso “downgrade” in termini di leadership all’interno dello spogliatoio. Da qui, l’ipotesi di girare Mamardashvili in prestito - negli scorsi giorni è stato offerto a diversi club di Premier e Serie A - e di affidarsi ancora ad Alisson, rimandando il passaggio del testimone alla prossima stagione. Timori che pongono le radici nelle pieghe contorte della stagione in archivio. Decisamente meno esaltante sul piano dei risultati in Europa e in campionato, con un quinto posto centrato in extremis e per il rotto della cuffia.
Il piano di Comolli
Comolli pare aver fiutato l’incertezza del Liverpool, ed è per questo che nella giornata di ieri ha presentato in via formale la prima offerta ai Reds per il cartellino del brasiliano (pronto da tempo un triennale da 4.5 milioni a stagione): si parla di 5 milioni di euro. Cifra lontana dalle richieste iniziali del club (20 milioni), che ha recentemente fatto scattare l’opzione per il rinnovo automatico di un anno, così da scongiurare il rischio di perderlo in estate a zero. Eppure, alla Continassa si dicono fiduciosi circa la possibilità che l’affare decolli nelle prossime ore.
L'altro nome
La Juve, del resto, non ha nessuna intenzione di rimanere “appesa” troppo a lungo. E allo stesso tempo non ha alcun dubbio circa l’obiettivo numero uno per la porta e su chi andrà sacrificato in estate: Michele Di Gregorio. Qualora il Liverpool dovesse alzare il muro i bianconeri potrebbero tornare a bussare alla porta della Fiorentina per uno dei potenziali piani B: David de Gea. Pochi dubbi circa l’addio dello spagnolo: la Viola, decisa ad alleggerire il monte ingaggi e ad abbassare l’età media della rosa, negli ultimi giorni l’ha proposto anche all’Inter, incassando il no secco della dirigenza.
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TORINO - Chiarezza e tempestività. Della serie: ora o mai più. Un po’ perché la Juve, e in particolar modo Damien Comolli, vuole dare prova con un atto concreto ai tifosi e a Luciano Spalletti che è davvero intenzionato a mettere in piedi un mercato ambizioso e intelligente. A differenza dello scempio progettuale della scorsa estate. Un po’ perché chiudendo il colpo in porta, avrebbe modo di concentrare le energie fin da subito in altre zone del campo.
E un po’ perché avverte il dovere impellente di “anestetizzare” la delusione del popolo bianconero a fronte del mancato piazzamento in Champions League. Insomma, salvo tracolli improvvisi sull’asse Torino-Liverpool, sarà Alisson Becker il primo acquisto della sessione estiva bianconera. Ci spera la Juventus e ci spera lo stesso brasiliano, che una decina di giorni fa ha scelto di uscire allo scoperto, esprimendo chiaramente al club il proprio desiderio di trasferirsi a Torino.