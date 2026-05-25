"Vi faccio compassione?", l'incomprensione Spalletti e il caos Allegri: "Espatria!": caos Pressing

Mauro: "Milan e Juve non hanno giocatori all'altezza"

Mauro aggiunge: "Ha ragione Allegri, ha detto una cosa meravigliosa. Giocare al Milan con partite che devi vincere è molto più complicato rispetto a Como perché, vero che ha meritato e contro la Juve ha dato una lezione di calcio, però non possiamo dimenticare che le grandi squadre, come Milan e Juve, non abbiano giocatori all’altezza del nome che portano. Questa è la verità. Se l’ad mette lo zampino nella scelta dei calciatori questo è un problema". Sulla mentalità: "Lo sappiamo, abbiamo giocato a certi livelli e quando devi prendere certe scelte devi fare quelle giuste anche se giochi contro la Fiorentina. Conceicao col Torino, davanti alla porta, finalmente l’ha passata a Vlahovic. Questa è la cosa giusta al momento giusto. Un giocatore della Juventus deve sapere far questo e quest’anno non li ha avuti".