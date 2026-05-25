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"Vi faccio compassione?", l'incomprensione Spalletti e il caos Allegri: "Espatria!": caos Pressing

Le mancate qualificazioni in Champions di Juve e Milan scatenano le reazioni in studio: prima Luciano capisce male, poi tra Sabatini e Trevisani...
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Tutte le notizie sulla squadra

La corsa Champions di Juventus e Milan si chiude tra polemiche, accuse e tensioni sempre più evidenti. Dalle parole di Tacchinardi e Mauro emerge il ritratto di due squadre fragili, incapaci di reggere il peso della maglia e delle aspettative. Nel mirino finiscono mentalità, scelte societarie e rendimento di giocatori ritenuti non all’altezza. Intanto Spalletti, nel post gara di Pressing, si lascia andare a uno sfogo nervoso che fotografa tutta la delusione del momento bianconero. E in studio il dibattito degenera, con il duro scontro tra Sabatini e Trevisani sul futuro del Milan e sul nome di Allegri.

Tacchinardi: "La squadra non riesce a seguire Spalletti"

Tacchinardi dice la sua sulla Juventus: "Corsa Champions? Tanto merito al Como di Fabregas ma anche suicidio di Juve e Milan. Spalletti parla di episodi, ma non sono completamente d’accordo perché la Juve ha due partite determinanti per andare in Champions, contro Verona e Fiorentina, e le ha steccate entrambe".

"Questa tensione che percepisco è di un allenatore che vorrebbe spingere molto di più questa squadra ma certi giocatori non riescono ad andargli dietro, vedi Koopmeiners. Non è meglio andare in Europa League perché diventa tutto più complicato, ma questa squadra secondo me a livello di mentalità non riesce a seguire le direttive di Spalletti".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

Mauro: "Milan e Juve non hanno giocatori all'altezza"

Mauro aggiunge: "Ha ragione Allegri, ha detto una cosa meravigliosa. Giocare al Milan con partite che devi vincere è molto più complicato rispetto a Como perché, vero che ha meritato e contro la Juve ha dato una lezione di calcio, però non possiamo dimenticare che le grandi squadre, come Milan e Juve, non abbiano giocatori all’altezza del nome che portano. Questa è la verità. Se l’ad mette lo zampino nella scelta dei calciatori questo è un problema". Sulla mentalità: "Lo sappiamo, abbiamo giocato a certi livelli e quando devi prendere certe scelte devi fare quelle giuste anche se giochi contro la Fiorentina. Conceicao col Torino, davanti alla porta, finalmente l’ha passata a Vlahovic. Questa è la cosa giusta al momento giusto. Un giocatore della Juventus deve sapere far questo e quest’anno non li ha avuti"

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Spalletti, botta e risposta a Pressing

Nel dopo partita di Pressing, il tecnico della Juventus Luciano Spalletti è stato protagonista di un momento di tensione con la giornalista Monica Bertini dopo il pareggio nel derby e la mancata qualificazione in Champions League. Alla domanda della conduttrice, che gli chiedeva semplicemente “come sta?”, l’allenatore ha replicato in maniera piccata: "L'ho sentita questa teoria: 'È bruciato perché in Nazionale gli è successo questo…'. Si vuol riferire a questo? Vi faccio compassione?”.

A quel punto la giornalista ha quindi chiarito che il quesito nasceva solo per mostrare "sensibilità" e comprendere la sua "delusione" personale, ma Spalletti ha continuato dicendo che "funziona così, che a me me n'avanza per me di quella che è la mia reazione", aggiungendo anche: "se c'è qualcuno in difficoltà, ve la metto a disposizione". Poco dopo il tecnico ha cercato di stemperare il clima spiegando il proprio stato d’animo: "ho detto 'mi son portato a letto quella che è l'amarezza della partita e ho passato delle notti senza vita'. Perché è così".

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Lite Sabatini-Trevisani su Allegri e il Milan

La mancata qualificazione del Milan alla Champions League ha acceso il dibattito nello studio di Pressing, con un duro faccia a faccia tra Trevisani e Sabatini. Trevisani ha attaccato il progetto rossonero sostenendo: "Per Allegri si è parlato sempre ed esclusivamente di risultato. Il risultato non c'è e quindi non c'è Allegri". Sabatini ha replicato citando Luka Modric: "Ventiquattro ore fa, proprio a Sportmediaset, ha parlato Luka Modric. Siccome tutto può essere, magari Modric ne capisce meno di te di calcio (indicando proprio il collega ndr)". Da lì il confronto è degenerato, con Trevisani ironico: "Può succedere di tutto, anche che io e te parliamo assieme di calcio" e Sabatini durissimo: "Fai una cosa, espatria". Nel finale sono volate altre accuse reciproche, fino al botta e risposta conclusivo: "Falla finita, che non ne hai indovinata una" e "Mani in alto, ti devi arrendere" la replica di Trevisani.

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La corsa Champions di Juventus e Milan si chiude tra polemiche, accuse e tensioni sempre più evidenti. Dalle parole di Tacchinardi e Mauro emerge il ritratto di due squadre fragili, incapaci di reggere il peso della maglia e delle aspettative. Nel mirino finiscono mentalità, scelte societarie e rendimento di giocatori ritenuti non all’altezza. Intanto Spalletti, nel post gara di Pressing, si lascia andare a uno sfogo nervoso che fotografa tutta la delusione del momento bianconero. E in studio il dibattito degenera, con il duro scontro tra Sabatini e Trevisani sul futuro del Milan e sul nome di Allegri.

Tacchinardi: "La squadra non riesce a seguire Spalletti"

Tacchinardi dice la sua sulla Juventus: "Corsa Champions? Tanto merito al Como di Fabregas ma anche suicidio di Juve e Milan. Spalletti parla di episodi, ma non sono completamente d’accordo perché la Juve ha due partite determinanti per andare in Champions, contro Verona e Fiorentina, e le ha steccate entrambe".

"Questa tensione che percepisco è di un allenatore che vorrebbe spingere molto di più questa squadra ma certi giocatori non riescono ad andargli dietro, vedi Koopmeiners. Non è meglio andare in Europa League perché diventa tutto più complicato, ma questa squadra secondo me a livello di mentalità non riesce a seguire le direttive di Spalletti".

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