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Bernardo Silva, niente Juve. “È vicinissimo a firmare con il Barcellona": l’indiscrezione dal Portogallo

L'ex Manchester City avebbe messo gli occhi sugli azulgrana che stanno dominando il mercato
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Bernardo Silva, niente Juve. “È vicinissimo a firmare con il Barcellona": l’indiscrezione dal Portogallo© EPA
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LISBONA (Portogallo)Lo sognava la Juventus, l'Atletico Madrid sembrava in pole, ma il Barcellona potrebbe beffare tutti sul traguardo. Ed è quello che, secondo le informazioni del quotidiano portoghese A Bola, vuole e sogna Bernardo Silva. Dopo aver salutato il Manchester City, il 31enne centrocampista è a parametro zero e le trattative tra il suo entourage e il Barça sarebbero molto ben avviate. Resta l'ipotesi Atletico, ma il giocatore preferirebbe il club catalano e vorrebbe avere certezze sul suo futuro prima del Mondiale. Azulgrana scatenati sul mercato, chiuso l'affare Anthony Gordon con un accordo da 70 milioni di euro (più 10 di bonus) al Newcastle mentre è ben avviata la trattativa per Julian Alvarez con la prima offerta ufficiale presentata sul tavolo.

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