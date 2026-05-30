“Venite, mischiamoci”: Spalletti e Comolli, la mimica dice tutto. E fa male alla Juve

Massima attenzione, quella dei meteorologi, all’incontro di correnti calde e fredde, perché quando i due fronti vengono a contatto non si possono escludere anche forti temporali. Il fronte caldo è quello che da giorni si è posato pesante sopra Torino, portando le temperature ben oltre le solite stagionali. La corrente d’aria fredda, invece, è quella che, come un condizionatore acceso, arriva dalla prossemica dell’incontro tra Damien Comolli e Luciano Spalletti; alla commemorazione delle vittime dell’Heysel che si è svolta ieri mattina al memoriale Verso Altrove. La precisazione di contesto è doverosa e aiuta a descrivere la situazione. Si è trattato di una commemorazione intima, di un ricordo doloroso per tutto il mondo bianconero e, di conseguenza, non è un momento in cui ci si possa attendere pose diverse rispetto a sguardi seri e introspettivi. È altrettanto vero, però, che è davvero difficile non notare una certa distanza nel rapporto tra i due protagonisti. Comolli raggiunge l’area prima dell’allenatore, lì dove sono già presenti Ferrero, Ottolini, Pessotto, Garimberti e Claudio Chiellini.