Juve, nuova amichevole programmata per la squadra di Spalletti: sarà sfida contro lo Standard Liegi

La Juventus alla programmazione della preparazione estiva. Oltre ad alcuni appuntamenti già fissati, come quello contro il Basilea e quelli calendarizzati tra Asia e Australia con Chelsea , Inter e Palermo , i bianconeri hanno ufficializzato una nuova sfida. Di fronte ci sarà Standard Liegi , in un match che verrà disputato il prossimo 25 luglio proprio nello stadio del club belga. In attesa della riorganizzazione ( soprattutto fronte mercato ), intanto la squadra inizia a conoscere quelli che sono gli impegni per preparare al meglio la prossima stagione.

Juve contro Standard Liegi, i dettagli

Questa la nota del club bianconero con tutti i dettagli: "Un nuovo appuntamento internazionale per la Juventus che continua a delineare il programma della sua preseason 2026. Oltre alla tappa in Svizzera contro il Basilea e agli impegni già fissati per il Summer Tour powered by Jeep in Asia e Australia, la squadra farà scalo anche in Belgio per un ulteriore test di preparazione. I bianconeri scenderanno in campo sabato 25 luglio alle ore 20:00 per affrontare lo Standard Liegi nello storico "Stade de Sclessin", per un confronto che vede l’amichevole del dicembre 2022 all'Allianz Stadium come incrocio più recente ma che, per quanto riguarda le sfide ufficiali, manca dalla Coppa dei Campioni del 1982".

E ancora: "Questa sfida si inserisce così nel fitto calendario di amichevoli – che vedrà i bianconeri opposti anche a Basilea, Chelsea, Inter e Palermo – fondamentali per mettere minuti nelle gambe e affinare la condizione in vista della partenza ufficiale della nuova stagione. Dettagli e informazioni sui biglietti per i tifosi bianconeri che vorranno seguire la squadra in Belgio saranno comunicati nei prossimi giorni".

Il calendario delle amichevoli

In attesa di possibli novità, sono cinque al momento i match già calendarizzati per i bianconeri.

18/07/2026, ore 15:30: Basilea-Juventus (Basilea, Svizzera);

25/07/2026, ore 20:00: Standard Liegi-Juventus (Liegi, Belgio);

5/08/2026, Chelsea-Juventus (Hong Kong, Cina);

8/08/2026, Juventus-Inter (Perth, Australia);

11/08/2026, Juventus-Palermo: (Perth, Australia).

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